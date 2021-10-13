مسلّح يقتل عددا من الأشخاص ويجرح آخرين بقوس نشاب في النرويج

قتل رجل مسلّح بقوس نشاب عددا من الأشخاص وجرح آخرين الأربعاء في كونغسبرغ في جنوب شرق النرويج، وفق الشرطة النروجية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أويفيند آس في مؤتمر صحافي "للأسف يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين". وأضاف إن "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد ضالع" في الهجوم.

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي نُفّذ في أنحاء عدة في وسط مدينة كونغسبرغ. ولم تعط الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نُقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

وقال المسؤول في الشرطة إنه لا يجري حاليا البحث عن أشخاص آخرين. ونقل المصابون إلى المستشفى، إلا أن أي معلومات لم تتوافر حول أوضاعهم أو هوياتهم.