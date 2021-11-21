شاهد: أعمال شغب لليلة الثانية في هولندا في احتجاجات رافضة لقيود مكافحة كوفيد-19

تحولت مظاهرات معارضة لقيود مكافحة كوفيد-19 مساء السبت في هولندا إلى أعمال شغب لليلة الثانية، خصوصا في لاهاي حيث أصيب عدد من الشرطيين في اشتباكات مع متظاهرين، غداة أعمال عنف في روتردام.

في لاهاي التي تضم مقر الحكومة الهولندية، اشتبك شرطيون يرتدون بزات مكافحة الشغب مع مجموعات من المتظاهرين الذين ألقوا حجارة وأشياء مختلفة عليهم في أحد الأحياء الشعبية. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء النيران التي أُضرمت في دراجات هوائية عند تقاطع مزدحم. وأصيب خمسة شرطيين وأوقف سبعة أشخاص على الأقل.

وانتشرت أعمال العنف في أورك، مدينة صغيرة بروتستانتية في وسط البلد، وفي بلدات عدة من مقاطعة ليمبورغ في الجنوب.

وأوقِفَت مباراتان لكرة القدم أيضا لدقائق في ألكمار في الغرب) وألميلو في الشرق، من قبل المشجعين المحبطين من الإجراءات التي فرضت في إطار كبح كوفيد-19، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ومساء الجمعة، تحولت مظاهرة إلى أعمال شغب في وسط روتردام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة متظاهرين بنيران الشرطة وتوقيف 51 شخصًا.

وأعادت هولندا الأسبوع الفائت فرض إغلاق جزئي للتعامل مع تفشي حالات كوفيد-19، وفرضت مجموعة قيود صحية تؤثر خصوصًا على قطاع المطاعم الذي بات يتوجب عليه الإغلاق بحلول الثامنة مساء.

وتسعى الحكومة الآن إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن، خصوصا الحانات والمطاعم، في محاولة لوقف موجة الإصابات، في وقت سجلت البلاد أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة.

غضب ورفض

قال فيردي يلماز صاحب مطعم بيتزا في لاهاي إن "الناس يحتجون على الإغلاق" وعلى السماح حصرا للملقّحين والمتعافين من كوفيد-19 بدخول بعض الأماكن العامة. وأضاف "إنهم غاضبون"، متّهمًا عناصر الشرطة بجر العديد من الأشخاص إلى خارج محله، وكسر زجاج بابه الأمامي وضربه على يده "بلا سبب".

وأوقفت الشرطة الكثير من الأشخاص في حي شيلدرزفيك الشعبي في لاهاي حيث شاهد مراسلون من وكالة فرانس برس شرطيين بملابس مدنية يسحبون امرأة من داخل سيارة.

وقالت شرطة لاهاي في بيان إن خمسة شرطيين أصيبوا، نُقل أحدهم إلى المستشفى بسبب إصابته بارتجاج في الدماغ، فيما أصيب اثنان بأضرار في السمع بسبب ضجيج الألعاب النارية. وأضافت الشرطة أن سيارة إسعاف كانت تقلّ مريضًا حُطّمت نافذتها بسبب رشق الحجارة.

وكانت المظاهرات قد بدأت السبت بهدوء في مدن عدة في البلاد مثل أمستردام وبريدا (جنوب) حيث سار ألف شخص يحملون لافتات كتب عليها "لا للإغلاق".

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن المظاهرة في بريدا اتخذت طابعًا احتفاليًا، إذ كان المشاركون يرقصون بوجود منسقي أغان.

وقال يوست ايراس أحد المنظمين لوكالة فرانس برس "الناس يريدون العيش (...) ولهذا نحن هنا". وأضاف "لسنا مثيري الشغب. نحن هنا في سلام"، نائيًا بنفسه عن الفوضى التي اندلعت خلال الليلة السابقة في روتردام.

موجة من العنف

وصف رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب أحداث الجمعة بأنها "موجة من العنف". وقالت الشرطة الهولندية إن "ثلاثة من مثيري الشغب أصيبوا بالرصاص ولا يزالون في المستشفى"، مضيفة أن تحقيقا سيجرى لمعرفة "ما إذا كانت جروحهم ناجمة عن رصاص الشرطة".

وجُرح سبعة أشخاص من بينهم شرطيون خلال أعمال العنف في روتردام.

وأشارت الشرطة التي ما زالت تبحث عن مشتبه بهم آخرين، إلى أن نحو 50 بالمئة من الأشخاص الموقوفين، الذين وصل عددهم إلى حوالي 50 شخصًا، من القاصرين، مضيفةً أن مثيري الشغب من مناطق مختلفة.

وفي وقت سابق السبت، قالت الشرطة الهولندية إنها أطلقت "طلقات تحذيرية مرارًا"، إلّا أن الوضع "أصبح خطيرًا لدرجة أن الشرطيين شعروا بأنهم مجبرون على إطلاق النار على أهداف".

وقال وزير الأمن والعدل الهولندي فرد غرابرهاوس السبت في بيان إن "الشرطة والنيابة العامة ستقومان بتعقّب مثيري الشغب وملاحقتهم ومعاقبتهم".