شاهد: طولها 28 متراً ووزنها 8 أطنان.. شجرة عيد الميلاد تصل إلى الفاتيكان

وصلت إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان شجرة تنوّب لعيد الميلاد يبلغ عمرها 113 عاماً، وطولها 28 متراً وتزمن ثمانية أطنان، وهي جنس شجري ينتمي للفصيلة الصنوبرية.

وتمّ جلب الشجرة إلى الفاتيكان من بلدة أندالو الصغيرة في منطقة ترنتينو شمال إيطاليا، ولاحقاً سيتمّ تزيينها بكريات خشبية مصنوعة يدوياً من قبل متطوعين يعيشون في البلدة المذكورة.

وأعرب عمدة أندالو، ألبرتو بارلي، عن فخره بأن بلدته تمكنت من التبرع للفاتيكان بشجرة عيد الميلاد لهذا العام.

وشجرة التنوّب المتبرع بها للفاتيكان كانت مزروعة بالقرب من منازل البلدة، حيث أوضح المهندس في بلدية أندالو، لورنزو فيولا، الذي نسّق عملية قطع وترحيل الشجرة أنها لم تعد في حالة جيدة، كما أن قطعها قد منح مساحة إضافية لشجرة أخرى وفسح لها في المجال لتحصل على المزيد من الضوء وأشعة الشمس.

وكان تمّ غرس أشجار أخرى مكان شجرة التنوب التي تم قطعها ونقلها بواسطة شاحنة ضخمة إلى ساحة القديس بطرس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ويجدر بالذكر أن الفاتيكان سيقيم مراسم إضاءة شجرة عيد الميلاد في العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في ساحة القديس بطرس.