فيديو | مئات المصلين يجتمعون على شاطئ برازيلي لتكريم "إلهة البحر"

مع قدوم العام الجديد، توافد مئات المصلين إلى شاطئ كوباغابانا الشهير في ريو دي جانيرو يوم الأربعاء، لتكريم إلهة البحر الإفريقية-البرازيلية، يمانيا، وقاموا بتقديم الزهور والهدايا آملين أن ترفع عنهم الوباء خلال العام الجديد.

وكما في كل عام، امتلأ شاطئ كوباكابانا بمئات المصلين من أتباع الديانات الإفريقية-البرازيلية، كاندومبل وأومباندا، ورقصوا وغنوا حول تمثال يمانيا المقام على الشاطئ طوال الليل.

ورفع المصلون قوارب صغيرة حملوها على رؤوسهم وكانت مليئة بالهدايا المفضلة للآلهة بما في ذلك العطور وعصير التفاح والمرايا ومشط الشعر والطعام.

وأطلقت القوارب المطلية باللون الأزرق، لون الإلهة المفضل، في البحر. ويعتقد أنه إذا عادت هذه القوارب إلى الشاطئ فهذا يعني أنها رفضت الهدايا.

وتوسل المخلصون للآلهة لتحرير الكوكب من الوباء الحالي.

ويمارس هذا التقليد أيضاً الأشخاص غير المؤمنين أو الذين لا ينتسبون إلى الديانة.

يمانيا هي إحدى آلهة ديانة يوروبا وتتبوأ مكانة بارزة في الثقافة "الأفرو أمريكية" حيث تم جلب هذا التقليد إلى البرازيل من قبل العبيد القادمين من إفريقيا قبل مئات السنين.