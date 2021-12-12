شاهد: راكبو الأمواج يحاولون ترويض أمواج المحيط العاتية في البرتغال

تجمع العديد من راكبي الأمواج في مدينة نازاري بالبرتغال في محاولة لترويض الأمواج العملاقة في المنتجع الساحلي. ولم يُفوت العشرات من الأشخاص فرصة متابعة هذا المشهد الفريد في هذا الوقت من العام.

وتشتهر مدينة نازاري الساحلية كونها قبلة عشاق ركوب الأمواج ومحبي الأمواج العملاقة، وقد أصبحت هذه المدينة الصغيرة الواقعة شمال لشبونة أسطورة حقيقية، إذ يشبه البعض أمواجها العملاقة بناطحات سحاب متحركة.