آخر أرقام كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 279.06 مليون والوفيات 5 ملايين و693749

أظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء، أن أكثر من 279.06 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و693749.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفيما يلي آخر المستجدات المتعلقة بكوفيد-19 حول العالم:

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين، إنه تم تسجيل 200 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 206 إصابات في اليوم السابق.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، أن 162 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 158 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

كوريا الجنوبية

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية يوم الاثنين، إن حكومة هونغ كونغ أمرت بتعليق رحلات الشركة لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة بعض ركابها القادمين من كوريا الجنوبية إلى هونغ كونغ بفيروس كورونا لدى وصولهم الأسبوع الماضي حسبما قالت منصة الأخبار الرسمية بهونغ كونغ.

وسيستمر التعليق حتى الثامن من يناير /كانون الثاني.

الهند

أعلنت وزارة الصحة في الهند يوم الاثنين، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.79 مليون بعد تسجيل 6531 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 479997 بعد تسجيل 315 وفاة جديدة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و5289 بعد تسجيل 13908 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110433 بعد تسجيل 69 وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3719 إصابة مؤكدة جديدة و107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و951003 وعدد الوفيات إلى 298777.

ويقول مسؤولون إن من المرجح ألا تمثل أرقام الوزارة سوى عدد أقل بكثير من حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19.

اليابان

لفتت شركة شيونوجي اليابانية للمنتجات الدوائية يوم الاثنين، إلى أن المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية للقاح جديد لكوفيد-19 بدأت في فيتنام.

وأجرت الشركة تجارب سريرية بالفعل في اليابان لكنها سبق وأن قالت إنها ستجري تجارب متعددة على مستوى العالم أيضا.

البيرو

أعلنت حكومة البيرو اعتزامها شراء 55 مليون لقاح مضاد لكوفيد عام 2022 لإعطاء جرعة رابعة للطواقم الصحية والفئات الضعيفة في المجتمع.

وقال وزير الصحة هيرناندو تشيفالوس للصحافيين "اتفقنا مع مختبرات مختلفة على شراء 55 مليون لقاح كوفيد العام المقبل ما يسمح لنا بإعطاء جرعة رابعة معززة لجميع الفئات الضعيفة وللطواقم في خط المواجهة الأول (الأطباء والممرضات)".

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 819350 52367090

الهند 479682 34786802

البرازيل 618429 22230737

المملكة المتحدة 147857 11891292

روسيا 601419 10368299

تركيا 81223 9263254

فرنسا 122546 9088371

ألمانيا 110354 6992082

إيران 131306 6181784

إسبانيا 88887 5585054

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24115 2092156

41 ‬‬‬‬- الأردن 12372 1047953

45 - المغرب 14823 954199

49 - الإمارات 2155 747909

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.