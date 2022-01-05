كازاخستان.. الرئيس يقيل الحكومة في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين والشرطة تعتقل أكثر من 200 متظاهر

أقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الحكومة في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين الذين نزلوا للشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوماً رئاسياً جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية قبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين وكلّف نائب رئيس الوزراء علي خان سميلوف تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.

وأتت استقالة الحكومة غداة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق كازاخستان مساء الثلاثاء تظاهرة ضخمة استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع.

وفي سياق متصل أعلنت الشرطة في كازاخستان الأربعاء اعتقال أكثر من مائتي شخص وإصابة العشرات من أفرادها بجروح بعيد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنا عدة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إن المتظاهرين "انجرفوا في القيام باستفزازات" عبر قطع الطرق وحركة السير، و"بالإخلال بالنظام العام".

وأعلن توكاييف حالة الطوارئ في ألماتي ومقاطعة مانغيستاو اعتباراً من الـ5 كانون الثاني/يناير وإلى غاية الـ19 منه، على أن يسري خلال هذه الفترة حظر تجوّل ليلي يبدأ في الساعة الحادية عشة ليلاً وينتهي في السابعة صباحاً.

وكانت تطبيقات المراسلة تلغرام وسيغنال وواتساب توقفت عن العمل في البلاد مساء الثلاثاء بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع في الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز في البلاد، لكنّ الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في امتصاص غضبهم.