الرئيس الأوكراني يدعو إلى عقد قمة أوروبية "لإنهاء الصراع في بلاده"

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الثلاثاء، إلى عقد قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين "لإنهاء الصراع" مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وسط توترات دولية مع روسيا.

وقال زيلينسكي "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع ونحن مستعدون (لاتخاذ) القرارات اللازمة في قمة جديدة" رباعية، وذلك عند استقباله مستشارين من الرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

وانطلقت محادثات أمريكية-روسية في جنيف أمس، الإثنين، وسط مخاوف غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا، ولكن كييف لا تشارك فيها، ولا للدول الأوروبية.

وارتفعت أصوات في الغرب تنتقد خيار إدارة بايدن السير في مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا، من دون بروكسل. وقال النائب الأوروبي رافاييل غلوكسمان إن "الأميركيين يفاوضون في جنيف الروس، جالسين على كراسٍ من صنع أوروبي، بينما ينتظر الأوروبيون خارجاً".

وكان نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي ريابكوف أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنّه أجرى مناقشة "معقّدة" مساء الأحد مع نظيرته الأميركيّة، وأن المفاوضات المقبلة "لن تكون سهلة".

وكانت الولايات المتحدة وروسيا اتّخذتا مواقف حازمة قبل هذه المفاوضات. ففي حين حذّرت واشنطن من مخاطر حصول "مواجهة"، استبعدت موسكو من جهتها تقديم أيّ تنازلات.

والثلاثاء أعلن الكرملين أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا الجارية في جنيف شكلت بداية "إيجابية" لاستمرار الحوار وسط التوتر حول ملف أوكرانيا، ولكن المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، قال إن "لا شيء يدعو للتفاؤل حتى الساعة".