قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، نزل حوالي 50 شخصًا إلى القنصلية الصينية في لوس أنجلس للاحتجاج على إقامة الألعاب في بكين. يقول تاو تينزينج دهامشو من شبكة التبت الدولية "إنهم يخفون كل فظائع حقوق الإنسان، على غرار ما فعله هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي، وما تفعله بكين الآن من خلال غسل الرياضة".

وافتتحت الألعاب الأولمبية رسميًا الجمعة، لكن المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الصين، لا سيما مصير الأقلية المسلمة الإيغور، طغت على الفترة التي تسبقها.

وخارج مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان تظاهر حوالي 500 من سكان التبت المقيمين في سويسرا، بقيادة ناشط على الزلاجات يجر العلم الصيني خلفه، للاحتجاج على استضافة بكين للألعاب. سار المتظاهرون التبتيون من جميع أنحاء أوروبا من مجمع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان إلى المتحف الأولمبي في المدينة السويسرية، قبل يوم من حفل افتتاح الألعاب الشتوية لعام 2022 في العاصمة الصينية.

والخميس، نظمت مجموعة من الطلاب التبتيين المنفيين احتجاجا في منطقة دارامسالا، موطن الدالاي لاما في الهند ضد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ارتدى أحد المتظاهرين قناعًا يصور الرئيس الصيني شي جين بينغ، بينما جلس متظاهرون آخرون داخل سجن وهمي ووجههم وأيديهم ملطخة باللون الأحمر، مما يمثل ما وصفوه بإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبت في التبت ومناطق أخرى.