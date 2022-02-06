شاهد: مهرجان الأنوار يضيء العاصمة الدنماركية كوبنهاغن

أضاء مهرجان الأنوار في كوبنهاغن العاصمة الدنماركية مرة أخرى بدءاً من الجمعة، وسيستمر في التألق حتى 27 شباط/فبراير بحسب ما أعلنه منظمون. وجذب المهرجان السنوي أكثر من 500.000 زائر العام الماضي، لذا فإن التوقعات عالية، وسيكون من المطلوب إرضاء الجماهير مرة أخرى. وبناء عليه، زاد المنظمون عدد أعمال الإضاءة المعروضة إلى 50 عرضاً، من تصميم فنانين دنماركيين وآخرين عالميين. والجديد هذا العام سيكون عرض أعمالٍ بتقنية الأبعاد الثلاثية على واجهات مبان تاريخية في العاصمة.