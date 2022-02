هل ستتسبب نظرة بوتين إلى التاريخ في قرع طبول الحرب على الحدود الروسية-الأوكرانية؟

تظاهرة حاشدة للقوة العسكرية في عيد العمال، قام الجيش الأحمر بتدوير فيلق من الدبابات عبر الميدان الرئيسي، في خاركوف ، أوكرانيا في 1 مايو-أيار 1937. AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.