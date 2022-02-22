هل ستتسبب نظرة بوتين إلى التاريخ في قرع طبول الحرب على الحدود الروسية-الأوكرانية؟

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نسخته عن تاريخ أوكرانيا، قائلاً بشكل أساسي إن أوكرانيا كانت دائمًا جزءًا من روسيا. هذا العرض يخدم أولا غرض الكرملين لأن أوكرانيا لها تاريخها الممتد لألفية من الزمن.

ما يعرف الآن بأوكرانيا كان منطقة متنازع عليها لتغيير الحدود لعدة قرون ولم تخضع بالكامل لحكم موسكو حتى أواخر القرن الثامن عشر خلال عهد يكاترينا العظيمة، وحتى في ذلك الوقت لم تكن الإمبراطورية الروسية قادرة على ابتلاعها بسهولة أو بشكل كامل.

في جهوده الحالية لإعادة أوكرانيا المستقلة ذات المظهر الغربي لفلك روسيا، يسلك بوتين المسار، الذي سلكه العديد من حكام روسيا من قبله بداية من بطرس الأكبر إلى جوزيف ستالين.

"أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار طال انتظاره: الاعتراف فورًا باستقلال وسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية"

بالنسبة للغرب السؤال هو ما إذا كان بإمكانه تقييد طموحات فلاديمير بوتين الانتقامية من خلال الدبلوماسية والعقوبات والمقاومة العسكرية الأوكرانية. قد يكون اعتراف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين، وإرسال القوات الروسية التي تهدد البلاد بالفعل، من السهل إطلاق حرب أوسع لأوكرانيا بأكملها.

قال بوتين: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار طال انتظاره: الاعتراف فورًا باستقلال وسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، في إشارة إلى الجيبين المواليين لروسيا في أوكرانيا في منطقة دونباس منذ عام 2014، والذين دخلا في حرب مع حكومة كييف أودت بحياة ما حوالى 14000 شخص.

الأوكرانيون الأرثوذكس ينتظرون منتصف الليل في صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية في كنيسة كييف-بيتشيرسك لافرا في العاصمة كييف في 22 أبريل-نيسان 2006. Oded Balilty/AP2008

لقد مرت كل دولة حديثة، خاصة في أوروبا، بقرون من تغيير الحدود، ويمكن أن يؤدي الشد العاطفي للقومية إلى مطالب وإنذارات وغالبًا ما تكون حربًا على الأرض والسلطة والنفوذ. في خطابه أمام الشعب الروسي ليلة الإثنين، ظهر بوتين متجهمًا أحيانًا، وغاضبًا أحيانا أخرى، ورافضًا لأوكرانيا الحديثة، بحجة أن إنشاءها كدولة ذات سيادة كان مأساة وحادثًا للقادة الشيوعيين في القرن العشرين.

معتبرا كما لو لم تكن هناك أوكرانيا تاريخية أبدًا حتى الحقبة السوفيتية، ألقى بوتين باللوم في بعض الأحيان على فلاديمير لينين، وأحيانًا ستالين، وفي وقت ما أنقذ الازدراء لقرار نيكيتا خروتشوف بأخذ شبه جزيرة القرم من روسيا في العام 1954 ومنحها لأوكرانيا.

كما هو الحال مع جميع الروايات التاريخية، كانت هناك عناصر من الحقيقة فيما كان يقوله بوتين. الأوكرانيون والروس شعوب سلافية شرقية ذات صلة كانت مصائرها متشابكة ومنفصلة عبر التاريخ. لكنه فضل التركيز على وقت الهيمنة القصوى لروسيا على أوكرانيا، متناسيًا تمامًا أنها كانت دولة منفصلة ومعترف بها في المعاهدات الدولية وبشكل صريح من قبل روسيا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وبدلا من ذلك، رسم بوتين أوكرانيا اليوم على أنها دمية فاسدة في يد الولايات وبالكاد تعمل، كما أنها تهدد أمن روسيا، وفي رأيه، ليس لديها سبب حقيقي للوجود إلا في الاتحاد مع روسيا.

تتبع كل من أوكرانيا وروسيا إلى كييفان روس وهو مركز تجاري أنشأه الفايكنغ على طول نهر دنيبر منذ أكثر من 1000 عام قبل وجود موسكو، والذي كان في الأصل وثنيًا واعتنق فيما بعد المسيحية الأرثوذكسية. سقط كييفان روس بعد ذلك أوائل القرن الثالث عشر على وقع الغزوات المغولية لأوروبا. ولم تخرج دوقية موسكو كدولة تابعة حتى أواخر القرن الخامس عشر.

في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، كانت اللغات السائدة في الاتحاد هي البولندية والروثينية، التي سبقت اللغة الأوكرانية والبيلاروسية الحديثة

وبدلاً من الارتباط بموسكو الروسية، كان كل ما يُعرف الآن بأوكرانيا بدلاً من ذلك لعدة قرون جزءًا من دوقية ليتوانيا الكبرى منذ القرن الثالث عشر الميلادي ثم لاحقًا من اتحاد بولندا وليتوانيا، وهي دولة شاسعة متعددة اللغات ومتعددة الأعراق تشمل أراضيها جميعها تقريبًا مما يُعرف الآن ببولندا وليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأجزاء مما يُعرف الآن بروسيا.

في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، كانت اللغات السائدة في الاتحاد هي البولندية والروثينية، التي سبقت اللغة الأوكرانية والبيلاروسية الحديثة. أما السكان فقد تنوعوا بين الأوكرانيين والبولنديين والبيلاروسيين والليتوانيين واليهود والتتار.

جنرال مجهول يرتدي زي الجيش السوفياتي السابق، يحمل العلم الأحمر خلال مسيرة بمناسبة الذكرى 78 للثورة البلشفية، في كييف يوم الثلاثاء ، 7 نوفمبر-تشرين الثاني 1995. Efrem Lukatsky/AP

وقد أدت انتفاضات جيش القوزاق الأوكرانيين ضد اللوردات، وملاك الأراضي البولنديين منتصف القرن السابع عشر إلى انفصال تحالف القوزاق مع موسكو وأوكرانيا الشرقية عن الاتحاد البولندي الليتواني والتعهد بالولاء للقيصر عام 1654. ظلت أوكرانيا الغربية جزءًا من البولنديين، الاتحاد الليتواني لمدة 150 عامًا أخرى، حتى تم تقسيم بولندا للمرة الأخيرة في العام 1795 ومحوها من خريطة أوروبا.

أدى "الهولودومور" أو "المجاعة الكبرى"، التي اعتمدها ستالين على أوكرانيا أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي إلى مقتل الملايين

نهضت بولندا مرة أخرى بعد أول حرب عالمية، إذ خاضت حربًا إقليمية مع روسيا السوفيتية بين عامي 1919 و1922 واستعادت جزءًا كبيرًا من أوكرانيا. عادت تلك الأراضي إلى السيطرة السوفييتية بعد جيل خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، ولكن بعد الحرب قاتل أنصار القوميين الأوكرانيين ضد السوفييت في مقاومة حرب العصابات لعدة سنوات.

تظاهرة حاشدة للقوة العسكرية في عيد العمال، قام الجيش الأحمر بتدوير فيلق من الدبابات عبر الميدان الرئيسي، في خاركوف ، أوكرانيا في 1 مايو-أيار 1937. AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

أدى "الهولودومور" أو "المجاعة الكبرى"، التي اعتمدها جوزيف ستالين على أوكرانيا أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي إلى مقتل الملايين وزرع المرارة الأوكرانية تجاه الحكم الروسي السوفيتي.

لم يكن اعتراف البلاشفة بأوكرانيا "جمهورية اشتراكية منفصلة" عندما تم إنشاء الاتحاد السوفيتي من قبيل الصدفة. لقد تناولت حقيقة تاريخ أوكرانيا، وهويتها المنفصلين التي كانت تقف في مكان ما بين موسكو والغرب طوال معظم فترة وجودها، لكنها لم تُمنح أبدا فرصة لحكم نفسها حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991.

وعلى عكس بوتين، لا يطالب معظم الأوكرانيين بالانضمام إلى روسيا اليوم حيث ازدادت المشاعر المعادية لروسيا في معظم أنحاء البلاد منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في العام 2014 واستيلاء الانفصاليين الموالين لموسكو على منطقة دونباس.

الآن مع زحف القوات الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا مرة أخرى، يبدو أن سياسة "شد الحبل" المستمرة منذ آلاف السنين من أجل الهيمنة في المنطقة، باستخدام قوة السلاح أو الدبلوماسية حسب الحاجة، على وشك أن يتجدد مرة أخرى.