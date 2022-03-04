روسيا تتهم "قوميين أوكرانيين" بمحاولة افتعال استفزازات بهدف تصويرها وبثها للعالم

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن "قوميين أوكرانيين" يعملون بمشاركة "وسائل إعلام أجنبية" على إعداد استفزازات في خاركيف المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وكشف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن "القوميين" ينشرون راجمات صواريخ في مناطق سكنية في المدينة، لتقوم القوات الروسية بقصفها.

ولفت إلى أن الهدف هو أن توجه المدفعية الروسية نيرانها صوب المباني السكنية في خاركيف. وأضاف أنه "يتم التخطيط لتصوير كل شيء وإرساله في ما بعد إلى الصحفيين الغربيين".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت عقب إعلان الرئيس الروسي يوم الخميس 24 شباط/فبراير عن بدء عملية عسكرية إقليم دونباس شرق أوكرانيا، يومها التاسع.

وسيطرت القوات الروسية أيضًا على مدينة خيرسون الاستراتيجية.

وخيرسون هي أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الروسية في النزاع الذي أدى منذ بدايته إلى فرار مليون شخص إلى الدول المجاورة، حسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وخلال اتصال هاتفي، أكد بوتين لنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، أن العملية العسكرية يتم تنفيذها وفقًا للخطة، وستستمر حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها.