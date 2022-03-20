شاهد: اكتشاف خمسة مقابر مصرية قديمة بسقارة

كُشف السبت عن خمس مقابر فرعونية "في حالة جيدة تخص موظفين كباراً" في مقبرة سقارة بمنطقة منف، عاصمة الدولة الفرعونية المصرية القديمة.

وتقع منطقة سقارة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، على بعد قرابة 15 كيلومتراً جنوب أهرامات الجيزة وتشتهر بهرم زوسر المدرّج وهو أول هرم شُيد في العصر الفرعوني.

ويُعتبر هذا الهرم الذي بناه المهندس أمحتب قرابة العام 2700 قبل الميلاد، من أقدم الآثار في العالم. وقالت وزارة الآثار في بيان إنه تم اكتشاف المقابر الخمس من جانب خبراء آثار مصريين شمال غرب هرم الملك مرنرع، الذي حكم مصر قرابة العام 2270 قبل الميلاد.

داخل إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة- موقع سقارة الأثري جنوب العاصمة المصرية القاهرة AFP

وأوضح البيان أن المقبرة الأولى تعود لشخص يدعى "إيري"، وكان "من كبار رجال الدولة وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري، بالإضافة الى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة".

وتخص مقبرتان أخريان سيدتين واحدة منهما حملت لقب "مزينة الملك الوحيدة"، حسب وزارة الآثار. وتعود المقبرة الرابعة لشخص كان يحمل عدة ألقاب منها "الكاهن المرتل"، وفق البيان. أما المقبرة الأخيرة فهي لشخص كان من ضمن ألقابه "المشرف على القصر الملكي".

إحدى المقابر الفرعونية الخمسة القديمة AFP

وسبق أن كشفت مصر في كانون الثاني/يناير 2021 عن "كنوز" أثرية عدة في منطقة سقارة، من بينها قرابة خمسين مومياء من عصر الدولة الفرعونية الحديثة يزيد عمرها عن ثلاثة آلاف عام.

اكتشاف خمسة مقابر مصرية قديمة بسقارة AFP

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح "المتحف المصري الكبير" بالقرب من أهرامات الجيزة خلال الشهور المقبلة، من أجل إعطاء دفعة للسياحة الثي تلقت ضربة جديدة بسبب فيروس كورونا.

ويعاني قطاع السياحة المصري، الذي يعمل به قرابة مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي، من ضربات متتالية منذ بدء "الربيع العربي" مطلع 2011.