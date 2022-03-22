زيلينسكي: جاهزون لمناقشة "كل ما يزعج روسيا".. وأوكرانيا ستدمر قبل الاستسلام

أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لبحث "كل المسائل" مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إذا وافق على التفاوض مباشرة معه بما يشمل القرم والدونباس، لكن مع "ضمانات أمنية" مسبقة، محذراً من أن أوكرانيا "ستدمر" قبل أن تستسلم.

بعد قرابة شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفيما يتواصل القصف على المدن الرئيسية في البلاد، قال الرئيس الأوكراني لأول مرة إنه منفتح على "محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا ويثير استيائها" وذلك في مقابلة مع عدة وسائل إعلام بثت ليل الإثنين-الثلاثاء. وقال زيلينسكي أيضاً أنه لا يريد "أن يجعلنا التاريخ أبطالاً وأمة غير موجودة" مشيراً إلى أن أوكرانيا "ستدمر" قبل الاستسلام.

دبلوماسياً، عُقدت عدة جولات تفاوض بين كييف وموسكو حضورياً، وعبر الفيديو، منذ اندلاع الحرب لكن بدون نتيجة حتى الآن، رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وتحوّلها إلى دولة محايدة.

ميدانياً

استمر القصف في بداية الأسبوع على عدة مدن مثل كييف وخاركيف وماريوبول وأوديسا وميكولايف. في العاصمة، دخل حظر تجول جديد حيز التنفيذ الإثنين، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن "65 من سكان كييف المسالمين، بينهم أربعة أطفال، قتلوا بسبب القصف الروسي.

في وقت متأخر الأحد، دمرت ضربة روسية قوية، مركز ريتروفيل التجاري الضخم، في أعنف هجوم على العاصمة منذ بدء الحرب. بحسب موسكو، إن مركز التسوق الذي كان "متوقفاً عن العمل" كان يستخدم كمستودع أسلحة. شاهد صحافي وكالة فرانس برس ست جثث انتشلت من تحت الأنقاض وهي لرجال يرتدون بزات عسكرية ما يدفع للاعتقاد بان جنودا كانوا ينامون هناك بدون شك.

ماريوبول

يبقى الوضع مأسوياً في ماريوبول، المدينة الساحلية الكبرى المحاصرة في الجنوب، حيث تقيم غالبية من الناطقين بالروسية وتقع بين القرم ومنطقة دونيتسك الانفصالية والتي تتعرض لقصف روسي منذ أسابيع. رفضت الحكومة الأوكرانية إنذاراً وجهته موسكو من أجل استسلام المدينة. وتقول الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني هناك "خطير جداً" مع "نقص كبير يهدد الأرواح في المواد الغذائية والماء والأدوية". واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى".

عدد قتلى الطرفين

أعلن الجيش الأوكراني الإثنين إن الروس خسروا 15 ألف جندي فيما أعلن زيلينسكي مقتل 1300 جندي أوكراني في 12 آذار/مارس- وهي أرقام يصعب التحقق منها. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر استخباراتية أميركية القول إن أكثر من سبعة آلاف روسي قتلوا. وأقر وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف بأن "الوضع صعب جداً" في مواجهة "عدو متفوق عدديا والتهديد بغزو بري من قبل جيش" بيلاروس، حليفة موسكو.