دونالد ترامب يقاضي هيلاري كلينتون وآخرين بسبب مزاعم تواطؤ روسي في 2016

رفع دونالد ترامب يوم الخميس دعوى قضائية ضد منافسته في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، هيلاري كلينتون، إضافة إلى عدد آخر من الديمقراطيين، وزعم أنهم حاولوا تزوير تلك الانتخابات بربطهم حملته الانتخابية بروسيا.

وتشمل الدعوى القضائية قائمة مطولة من الشكاوى التي كررها الرئيس الجمهوري السابق مراراً خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض بعد أن هزم كلينتون في الانتخابات، وتأتي في وقت يواصل فيه الادعاء، دون دليل، بأن هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن جاءت نتيجة تزوير واسع النطاق.

وقال ترامب في الدعوى القضائية المؤلفة من 108 صفحات والتي رفعها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا "نسق المدعى عليهم فيما بينهم وتآمروا بشكل خبيث لنسج خيوط رواية كاذبة مفادها أن خصمهم الجمهوري، دونالد ترامب، كان يتواطأ مع دولة أجنبية معادية".

وتشمل المزاعم الواردة في الدعوى "الابتزاز" والتآمر لنشر أكاذيب تلحق الضرر به.

ولم يرد ممثل لكلينتون بعد على طلب للتعليق.

وتطالب الدعوى بتعويضات ،وقال ترامب إنه "اضطر لتحمل نفقات بمبلغ سيتم تحديده أثناء المحاكمة، لكن معروف أنه يتخطى 24 مليون دولار ولا يزال يتزايد بسبب تكاليف الدفاع والرسوم القانونية والنفقات المرتبطة بذلك".

وتشمل قائمة المدعى عليهم كريستوفر ستيل، وهو ضابط سابق بالمخابرات البريطانية.