المغرب يندد بشدة باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ندد المغرب يوم السبت "بشدة" باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتبره عملا استفزازيا "ممنهجا" من شأنه أن يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، حصلت رويترز على نسخة منه "تعبر المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية".

وأُصيب 152 فلسطينيا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى بالقدس يوم الجمعة، في أحدث موجات العنف المتصاعد، مما أثار المخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع أوسع.

وأضاف البيان أن هذا "الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك ... من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".

وقوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها فلسطينيون في شوارع بإسرائيل خلال الأسبوعين المنصرمين.

كما دعا المغرب "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".

واستأنف المغرب، الذي يرأس عاهله لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي علاقاته مع اسرائيل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020.