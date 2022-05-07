شاهد: الرئيس السريلانكي يعلن حالة الطوارئ مجددا بعد إضراب عام للمطالبة باستقالته

انتشرت الشرطة في شوارع العاصمة السريلانكية كولومبو يوم السبت بعد إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حال الطوارئ في البلاد للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع،

وشهدت البلاد يوم الجمعة إضرابا عاما، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الطلاب المحتجين خارج البرلمان.

وتمنح حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس قوات الأمن صلاحيات موسعة في توقيت تنظّم فيه تظاهرات واسعة النطاق للمطالبة باستقالته.

وقال متحدّث باسم الرئيس، إن راجاباكسا فعّل قوانين حال الطوارئ "حفاظا على النظام العام" بعدما قرّرت نقابات إغلاق المحال التجارية ووقف خدمات النقل المشترك محمّلة إياه المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى اضطرابات مستمرة منذ أسابيع.

وبفرض حال الطوارئ تُمنح قوات الأمن صلاحيات موسعة تتيح لها اعتقال مشتبه بهم وتوقيفهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي.

كذلك يسمح القرار بنشر الجيش حفاظا على النظام العام بمؤازرة الشرطة.