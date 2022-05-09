إرجاء زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لأسباب صحية

أرجأ البابا فرنسيس زيارته إلى لبنان التي كان من المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو، لأسباب صحية، وفق ما أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار.

وقال الوزير في بيان إن "لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان" وذلك لأسباب صحية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في نيسان/ أبريل الماضي، إبلاغها بزيارة البابا للبنان في حزيران/ يونيو الماضي، لكن الفاتيكان لم يؤكد هذه الزيارة.

وشوهد البابا البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يعاني من آلام في الركبة، لأول مرة على كرسي متحرك في حدث عام الأسبوع الماضي.

يعاني الحبر الأعظم أيضاً من آلام في الفخذ تجعله يعرج وخضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في تموز/ يوليو 2021، وبعد ذلك اضطر أيضاً إلى استخدام كرسي متحرك.

لو حصلت هذه الزيارة، لكانت الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).