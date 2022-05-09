Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
لبنان

إرجاء زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لأسباب صحية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان- 4 مايو 2022.
البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان- 4 مايو 2022.   -   حقوق النشر  VINCENZO PINTO/AFP

أرجأ البابا فرنسيس زيارته إلى لبنان التي كان من المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو، لأسباب صحية، وفق ما أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار.

وقال الوزير في بيان إن "لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان" وذلك لأسباب صحية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في نيسان/ أبريل الماضي، إبلاغها بزيارة البابا للبنان في حزيران/ يونيو الماضي، لكن الفاتيكان لم يؤكد هذه الزيارة.

وشوهد البابا البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يعاني من آلام في الركبة، لأول مرة على كرسي متحرك في حدث عام الأسبوع الماضي.

يعاني الحبر الأعظم أيضاً من آلام في الفخذ تجعله يعرج وخضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في تموز/ يوليو 2021، وبعد ذلك اضطر أيضاً إلى استخدام كرسي متحرك.

لو حصلت هذه الزيارة، لكانت الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

المصادر الإضافية • ا ف ب