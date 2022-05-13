بدون تعليق: عرب مدينة اللد في إسرائيل يتظاهرون في ذكرى مقتل متظاهر فلسطيني

نظم متظاهرون عرب في مدينة اللد داخل إسرائيل مظاهرة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، بمناسبة مرور عام على مقتل متظاهر فلسطيني على يد يهود في المدينة المختلطة التي يسكنها ثمانون ألف نسة، ثلثهم من الفلسطينيين.

تتزامن هذه المظاهرة في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة من الغضب العارمة بعد اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد الجيش الإسرائيلي. وبعد خروج العرب في هذه المظاهرة، خرج إسرائيليون في مظاهرة مضادة.

أطلقت حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة مئات الصواريخ في اتجاه إسرائيل العام الماضي، وتظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، كانت المدن العربية والمدن المختلطة في إسرائيل مثل اللد تشهد احتجاجات، ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وتتضامن مع الأقصى.

فخروج العرب للاحتجاج، تبعه تصاعد لحدة التوتر بينهم وبين مجموعات من اليهود المتطرفين. وبدأت مواجهات وأعمال عنف قتل خلالها موسى حسونة (32 عاما)، وهو والد لثلاثة أطفال. على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت أصابع الاتهام الى يهود مسلحين متطرفين يقفون في مبنى مجاور، حيث أطلقوا في اتجاه حسونة النار.