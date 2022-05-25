تحقيق جديد: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الصحفية أبو عاقلة بشكل "متعمد"

كشف تحقيق حصري لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، الثلاثاء، عن دلائل جديدة تشير إلى مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية، شيرين أبو عاقلة، في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية.

وتضمن التحقيق خرائط توضيحية لمكان الحادثة وتصريحات ثمانية شهود عيان، من بينهم الصحفية شذى حنايشة زميلة أبو عاقلة التي كانت بجوارها يوم مقتلها، الأربعاء 11 أيار/مايو، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت حنايشة في المقابلة "أعتقد أنهم أرادوا قتلنا، لهذا السبب يطلقون النار، هم يعلمون أننا صحفيون"، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان مستمرا حتى عندما كانت تحاول لمس جسدها "كانوا يطلقون النار علي أو حولي".

الرصاص.. دليل حاسم

نشرت شبكة "سي إن إن" في تحقيقها تحليل آثار الرصاص في الشجرة حيث اغتيلت أبو عاقلة، والتي اعتبرتها "دليلا حاسما" لأنها تثبت أن الضربات لم تكن عشوائية، وفق المحلل العسكري كريس كوب سميث.

وأوضح كوب سميث أن إطلاق النار العشوائي لم يكن سيؤدي إلى إطلاق 3 أو 4 رصاصات في منطقة ضيقة ومن مسافة 200 متر.

من جانبه، قال محلل الطب الشرعي، روب ماير، إن صوت الرصاص هو دليل آخر في مسرح الجريمة يكشف عن المسافة التي أطلق منها المسلحون النار، وتقدر هذه المسافة ما بين 177 و197 متراً.

الجناة المحتملين في المنطقة

أظهرت اللقطات المصورة التي عرضتها "سي إن إن" عن مشهد ما قبل إطلاق النار من زوايا مختلفة في ضواحي مخيم جنين للاجئين بالقرب من دوار العودة الرئيسي، حيث تمركزت دوريات الجيش الإسرائيلي على الأرض قبالة موقع الصحفيين الذين كانوا يرتدون سترات زرقاء واقية كُتب عليها "صحافة" (Press).

بالإضافة إلى ذلك، أكدت لقطات كاميرات بزات الجنود الإسرائيليين ـ التي تم مشاركتها من العملية صباح ذلك اليوم ـ والخرائط التوضيحية وقوف نفس المركبات العسكرية في الشارع المواجه للأسفل باتجاه أبو عاقلة وزملائها.

وهي نفس اللقطات التي تفند الرواية الإسرائيلية حول إطلاق مسلحين فلسطينيين النار على الصحفية أبو عاقلة لأنه لم تحدث أي مواجهات مسلحة بالقرب منها في اللحظات التي سبقت قتلها، وهو ما أكده شهود عيان.

كما أظهرت مقاطع فيديو، تم تحميلها على تطبيق تلغرام، وجود جنود مسلحين في المنطقة المحيطة حيث قال أحد شهود العيان إن قناصاً أطلق النار عليهم من نافذة شاحنة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

واستنادا على ما سبق، خلص تحقيق "سي إن إن" إلى أن مركبات الجيش الإسرائيلي كانت تقع في المصدر والمكان الأقرب لإطلاق النار.

يذكر أن تحقيق شبكة "سي إن إن" هو ثاني تحقيق تقوم به منصة إعلامية إذ سبق أن نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن تحقيق أثبتت من خلاله أن الرصاصة التي أودت بحياة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان مصدرها بندقية جندي إسرائيلي. وهو ما يدعم تأكيدات السلطة الفلسطينية وزملاء الصحفية في قناة الجزيرة.