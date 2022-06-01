جدل في السعودية بسبب ارتفاع أسعار الوقود ودعوات لمقاطعة منتجات الألبان

يكثُر الحديث في الفترة الحالية عن ارتفاع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد إعلان عملاق النفط السعودي "أرامكو" عن تطبيق أسعار جديدة للوقود.

تحذيرات للمستهلكين

وفي إطار انتشار شائعات غش البنزين بمحطات الوقود والتلاعب بالأسعار، حذرت منظمة "تقييس" السعودية من حيل متكررة يصادفها المستهلك في بعض محطات الوقود بالمملكة بسبب الغش في أسعار البنزين.

وتتمثل الحيل التي نشرتها قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية في استغلال ترك المستهلك لسيارته في حالة التعبئة عند توجهه إلى السوبر ماركت بمحطة الوقود.

وأضافت المنظمة أن الحيلة الثانية تخص إلزام عامل المحطة للمستهلك بتقديم سيارته إلى الأمام حتى يصعب عليه مشاهدة عداد المضخة. أما الحيلة الثالثة فتتمثل في استغلال انشغال المستهلك بالهاتف المحمول طوال مراحل التزود بالوقود، وفق الإخبارية السعودية.

حملة مقاطعة

تصدر وسم #قاطعوهم_أدبوهم الترند السعودي على منصات التواصل الاجتماعي تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وأسعار المنتجات الغذائية، خاصة الألبان والدجاج.

كما انتشر وسم "خليها تفقس" للمطالبة بمقاطعة منتجات "المراعي" للألبان حيث وثق سعوديون امتلاء أرفف المحلات التجاربة بها بعد امتناعهم عن شرائها إذ وصل سعر سعر حليب المراعي (1.85 لتر) في السعودية إلى 11 ريال، بينما يباع ذاته في الكويت ودول خليجية بسعر لا يتجاوز الـ4 ريالات فقط، وفق وسائل إعلام محلية.

غرد دليم بن منصور على وسم المقاطعة قائلا إنها تعكس "وعي المواطن لتحديد أولوياته في الشراء، سواء بالتخلي أو البحث عن البديل.. إلى حين عودة الأسعار لوضعها الطبيعي".

من جانبها، أشارت جمعية حماية المستهلك السعودية إلى أن أسعار الحليب والبيض ارتفعت بنسبة 15% خلال هذا العام، فيما ارتفعت الدواجن واللحوم بنسبة 7.8%.

ونشرت الجمعية تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر تدعو فيها المواطنين إلى الحرص على مقارنة الأسعار عند شرائهم هذه المنتجات والبحث عن بدائل لتلبية احتياجاتهم.

وفي تغريدة أخرى، ذكرت الجمعية أنها توصلت بأكثر من 1700 شكوى خلال 24 ساعة بشأن غلاء الأسعار. فيما صرحت شركة المراعي أن أسعار منتجاتها مرتبطة بتكاليف الإنتاج أي عند زيادة تكلفة الإنتاج يزداد سعر المنتج كذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق نشطاء وسم ​​#مقاطعة_الكافيهات رفضاً لما أسموه بالاستغلال الكبير من المقاهي في المملكة وطالبوا الجهات الحكومية بالتدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السعودي.

جدل سعودي

تساءلت دانية المطيري عن دور المسؤولين في مراقبة جشع التجار والتأثيرات السلبية التي يعاني منها المواطن السعودي نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على المواد الغذائية وارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء.

يأتي هذا استنادا على نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إذا شهدت "أسعار المركبات ارتفاعا بنسبة 4.1%، وسجّل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 3.5%وأسعار الخضار بنسبة 13.5%"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ويرى محمد السماري أن زيادة نسبة التضخم في البلاد لا تختلف عن باقي دول العالم إذ يرتبط ارتفاع الأسعار بعوامل خارجية، من بينها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "السعودية لديها وفرة بالسلع".

جدير بالذكر أن أرامكو تعلن عن تعديلات على أسعار منتجات الوقود ومشتقاته في المملكة شهريا لتجنب وقوع أي تأثير على المستهلكين المحليين.

وتشير الشركة أن الأسعار المحلية للمنتجات قابلة للارتفاع أو الانخفاض بحسب التغيرات التي تطرأ على تصدير المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويتزامن هذا مع إعلان شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أنها حققت زيادة بنسبة 82٪ في أرباحها في الربع الأول من 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وهو ما جعلها أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.