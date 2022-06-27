فيديو: الغموض يكتنف وفاة 20 شابا وشابة في ملهى ليلي في جنوب إفريقيا

تواصل شرطة جنوب إفريقيا التحقيق في مقتل 20 شخصا على الأقل في ملهى ليلي في بلدة إيست لندن الساحلية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وليس من الواضح إلى حدّ الآن ما الذي أدى إلى وفاة الشباب، الذين ورد أنهم كانوا يحضرون حفلًا للاحتفال بنهاية امتحانات المدارس الشتوية.

وذكرت صحيفة "ديلي ديسباتش" المحلية أن الجثث تناثرت على الطاولات والكراسي دون أي علامات واضحة على الإصابات.

وقد زار وزير الشرطة بيكي سيلي مكان الحادث إلى جانب عضو المجلس التنفيذي للنقل في كيب الشرقية، ويزوي تيكانا-جكسوثيوي.

وقال سيلي بنبرة فيها الكثير من التأثر: "هناك ثماني فتيات وإثنا عشر صبيا ضمن الضحايا العشرين. إنه أمر مخيف للغاية ... لقد دخلت لكني لم أستطع الذهاب إلى غرف الفحص الجنائي"، ودخل بعدهل سيلي في نوبة بكاء.

وقالت ويزوي تيكانا-جكسوثيوي، عضو المجلس التنفيذي للنقل في إيسترن كيب: "شكرا معالي الوزير، كلنا ما زلنا قلقين. لم نتوقع وقوع هذا الحادث. لنترك الوزير".

ووقع الحادث داخل حانة شهيرة في بلدة بالقرب مدينة إيست لندن في منطقة سينيري بارك على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن "ملابسات وفاة الضحايا ما زالت قيد التحقيق" وأنه من السابق لأوانه تحديد سبب مقتل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما.