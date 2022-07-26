السيسي يعلن عن إجراءات جديدة لدعم محدودي الدخل

قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المستفيدين منه يربو على 20 مليونا.

وأضاف البيان، أن السيسي وجه أيضا بتقديم مساعدات استثنائية خلال الستة أشهر المقبلة لتسعة ملايين أسرة، وبتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (نحو 132 دولارا)، علاوة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

تأتي الإجراءات الجديدة وسط موجة تضخم مصحوبة بزيادة أسعار كثير من السلع، إذ ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران من 13.3 بالمئة في مايو/ أيار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو/أيار إن قيمته لن تكون كبيرة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في منشور على صحفتها على فيسبوك "حرمان ولادك من التعليم أو تزويجهم قبل 18 سنة هيحرمهم من حقوقهم وبالتالي هيتم حذف الأسرة من استحقاقهم للدعم النقدي "تكافل".

وينضوي برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ويقدم البرنامج دعما ماديا شهريا بحد أدنى 350 جنيها لمتلقي الدعم من برنامج تكافل وحد أدنى 450 جنيها لبرنامج كرامة، لمن ليس له أجر تأميني أكثر من 400 جنيه مصري، وللأسر المتقدمة التي لديها أبناء حديثو الولادة حتي سن 18 عاما، شرط أن يكون الأبناء بين سن السادسة و18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.