الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تستهدف جسراً مهماً في مدينة خيرسون المحتلة وموسكو تقصف فندقا شرق البلاد

الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تستهدف جسراً مهماً في مدينة خيرسون المحتلة وموسكو تقصف فندقا شرق البلادمحادثة
أعلنت روسيا الأربعاء أن ضربات أوكرانية دمّرت جزئياً جسراً مهماً في مدينة خيرسون التي تحتلها القوات الروسية، في وقت تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً على هذه المنطقة الواقعة في جنوب البلاد. يعتبر جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون استراتيجيًاً وممراً رئيسياً للإمدادات لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.
وقال كيريل ستريموسوف، ممثل سلطات الاحتلال الروسية لوسائل إعلام روسية مقللًا من تأثير إغلاقه، "أولئك الذين استهدفوا الجسر زادوا فقط صعوبة حياة السكان قليلاً". وأضاف "لن يكون لذلك تأثير على نتيجة القتال" من دون أن يحدد حجم الأضرار. واعتبر أن "كل شيء متوقع" وسيركّب الجيش الروسي جسوراً عائمة وجسوراً عسكرية للسماح بعبور النهر.
تقع مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل اسمها، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا لاستعادة هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى للغزو الروسي.
آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا:
مسؤول روسي: اتفاق الحبوب قد ينهار ما لم تُرفع العقبات أمام الصادرات الروسية
قال نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو يوم الأربعاء إن اتفاقا بوساطة تركية يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رودينكو قوله إن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريبا، وعبر عن أمله في أن يستمر الاتفاق.
غارة جوية روسية تستهدف فندقا بشرق أوكرانيا
قالت السلطات المحلية إن شخصا واحدا على الأقل قتل في غارة روسية على فندق أوكراني في بلدة باخموت بمنطقة دونيتسك يوم الأربعاء. وكتب الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو على فيسبوك "وفقا للمعلومات الأولية، هناك قتلى وجرحى، وعملية إنقاذ جارية".
وذكرت خدمة الطوارئ المحلية أنه تأكد مقتل شخص وإصابة أربعة حتى الآن.