الجيش الروسي يحاول التقدم في دونيتسك على عدة محاور وبوتين يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

وكان دينيس بوشيلين، الزعيم الانفصالي المؤيد لروسيا في المنطقة، قال في الحادي عشر من آب-أغسطس إن موعد إجراء الاستفتاء سيُعلن عنه بعد "تحرير دونيتسك بشكل كامل".

وأشارت الاستخبارات البريطانية إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان القرار النهائي بإجراء الاستفتاء قد اتخذ حتى الآن، وربطت بينه وبين سير المعارك في المنطقة.

ورجّحت الاستخبارات أن يرى الكرملين فشل الجيش في احتلال منطقة دونيتسك بأكملها حتى الآن بمثابة انتكاسة لأهدافه القصوى في أوكرانيا.

It is likely that Russia is in the advanced planning stages to hold a referendum, though it is unclear if the final decision to go ahead with a vote has yet been taken.