الجيش الروسي يحاول التقدم في دونيتسك على عدة محاور وبوتين يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

الجيش الروسي يحاول التقدم في دونيتسك على عدة محاور وبوتين يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشماليةمحادثة
- قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي يحاول التقدم على عدة محاور في منطقة دونيتسك الشرقية، التي أصبحت نقطة أساسية في المواجهات بعد مرور نحو 6 أشهر من الحرب. ويهاجم الروس حالياً، مع دعم من الميليشيات المحلية، نقاطاً أوكرانية محصنة منذ 2014، ويعتبرها مراقبون من الأشدّ تحصيناً على خطوط الجبهة.
- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الجيش الأوكراني سيستهدف كل جندي روسي سواء كان يطلق النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أو يطلق النار مستخدماً المحطة كغطاء. وتتبادل موسكو وكييف منذ فترة اتهامات بقصف المحطة النووية الأكبر أوروبياً، والتي تؤمن نحو 20 بالمئة من احتياجات أوكرانيا للطاقة الكهربائية.
- تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية في رسالة أبرق بها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.
- قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر الأحد إنها ضخت استثمارات بقيمة نحو 3.5 مليار دولار في شركات الطاقة الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير شباط و22 مارس آذار.
- ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرينفي قطاع الشحن إن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا، بموجب اتفاق إسطنبول، اقتربت من ميناء طرطوس السوري الأحد بعد أن أبحرت وجهاز الإرسال والاستقبال فيها مغلق. وظل مكان السفينة غير معروف في الأيام الماضية على خلفية عدم عمل جهاز الإرسال والاستقبال فيها.
- أعلنت شركة أرامكو السعودية الأحد أنها حققت أرباحاً قياسية قدرها 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة بنسبة 90.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا.
إنترفاكس: تراجع صادرات الأسمدة الروسية 7 بالمئة في النصف الأول من 2022
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير التجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قوله الإثنين، إن صادرات الأسمدة الروسية تراجعت سبعة بالمئة في النصف الأول من العام.
وأضاف مانتوروف أن روسيا تهدف إلى إبقاء صادرات الأسمدة في عام 2022 عند مستويات لا تقل عن العام الماضي.
قالت الاستخبارات البريطانية إن موسكو وصلت إلى مرحلة متقدمة في التحضيرات لتنظيم استفتاء في منطقة دونيتسك بهدف ضمّها إلى روسيا.
وكان دينيس بوشيلين، الزعيم الانفصالي المؤيد لروسيا في المنطقة، قال في الحادي عشر من آب-أغسطس إن موعد إجراء الاستفتاء سيُعلن عنه بعد "تحرير دونيتسك بشكل كامل".
وأشارت الاستخبارات البريطانية إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان القرار النهائي بإجراء الاستفتاء قد اتخذ حتى الآن، وربطت بينه وبين سير المعارك في المنطقة.
ورجّحت الاستخبارات أن يرى الكرملين فشل الجيش في احتلال منطقة دونيتسك بأكملها حتى الآن بمثابة انتكاسة لأهدافه القصوى في أوكرانيا.
(3 of 4)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2022
It is likely that Russia is in the advanced planning stages to hold a referendum, though it is unclear if the final decision to go ahead with a vote has yet been taken.
نيوزيلندا تقرر نشر 120 عسكريا في بريطانيا لتدريب قوات أوكرانية
قالت الحكومة في نيوزيلندا الإثنين إنها سترسل 120 عسكرياً إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على القتال في الخطوط الأمامية.
وتسمح هذه الخطوة لفرقتين لتدريب المشاة بتزويد العسكريين الأوكرانيين بالمهارات الأساسية لتحسين أدائهم في القتال، بما يشمل كيفية التعامل مع الأسلحة، والإسعافات الأولية القتالية، وقانون العمليات وغيرها من المهارات.
وقالت الحكومة في بيان إن تدريب نحو 800 جندي أوكراني سيجرى حصرياً في واحد من أربعة مواقع في بريطانيا، مشيرة إلى أن العسكريين النيوزيلنديين لن يسافروا إلى أوكرانيا.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي للإعلان عن إرسال العسكريين "أوضحنا أن الهجوم السافر على سيادة أي دولة وما يعقبه من خسائر في أرواح الأبرياء أمر خاطئ ولا يمكن احتماله. وستستمر إدانتنا لتتجاوز الكلمات وتشمل الدعم الحاسم".
وشددت على أن القوات النيوزيلندية لم ولن تشارك في القتال في أوكرانيا.
وأكمل ثلاثون من العسكريين النيوزيلنديين انتشارهم في مايو أيار لتدريب العسكريين الأوكرانيين على تشغيل المدفعية.
وتأتي عمليات نشر الجنود بغرض التدريب في إطار سلسلة من الإجراءات ردا على غزو روسيا في 24 فبراير شباط لجارتها الجنوبية. وشملت هذه الإجراءات تقديم دعم مالي بأكثر من 40 مليون دولار نيوزيلندي (25.70 مليون دولار) وفرض عقوبات على 840 فردا وكيانا.
وتصف روسيا تدخلها في أوكرانيا بأنه "عملية خاصة" لنزع أسلحتها.
الجيش الروسي يحاول التقدم في دونيتسك على عدة محاور
قالت القوات الأوكرانية إن الجيش الروسي يحاول التقدم على عدة محاور في منطقة دونيتسك الشرقية، التي أصبحت نقطة أساسية في المواجهات بعد مرور نحو 6 أشهر من الحرب.
ويهاجم الروس حالياً نقاطاً أوكرانية محصنة منذ 2014، ويعتبرها مراقبون من الأشدّ تحصيناً في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي مدعوماً من الميليشيات الانفصالية حاول التقدم باتجاه بلدات أفديفكا وماريينكا وكراسنوهوريفكا، وأشارت إلى أن "قتالاً عنيفاً" لا يزال يدور حالياً في قرية بيسكي التي أعلنت وزراة الدفاع الروسية السيطرة عليها السبت الماضي.
ويقول أوليه جدانوف، وهو خبير عسكري أوكراني، لرويترز، إن الوضع أصعب على الأوكرانيين خصوصاً في أفديفكا وبيسكي حيث لا يملك الجيش الأوكراني عدداً كافياً من المدفعية لصدّ الروس.
زيلينسكي: قواتنا ستستهدف الجنود الروس بالقرب من محطة زابوريجيا النووية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء الجمعة إن الجيش الأوكراني سيستهدف كل جندي روسي سواء كان يطلق النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أو يطلق النار مستخدماً المحطة كغطاء.
وكرر زيلينسكي، الذي لم يتطرق إلى أي تفاصيل، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها تستخدم المحطة للابتزاز النووي.
وسيطر الروس باكراً في الحرب على المحطة التي تؤمن 20 بالمئة من احتياجات أوكرانيا الكهربائية. ويعمل حالياً مفاعلان من أصل ستة فيها، وتتهم أوكرانيا روسيا بجر الطاقة منها إلى المناطق التي تسيطر عليها، وأيضاً إلى القرم، وبقطعها عن المناطق الخاضعة لسيطرة كييف.
صحيفة: تراجع إنتاج النفط الروسي 3 بالمئة في آب-أغسطس
قالت مصادر مطلعة على البيانات لصحيفة كوميرسانت الاقتصادية الروسية إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط والمكثفات في روسيا بلغ 1.428 مليون طن في الأسابيع الأولى من آب-أغسطس، بانخفاض 3 بالمئة عن تموز-يوليو.
أعلنت شركة أرامكو السعودية الأحد أنها حققت أرباحاً قياسية قدرها 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة بنسبة 90.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا. للمزيد عن هذا الخبر اضغط على الرابط أدناه:
مسؤول: خطر الكارثة النووية في زابوريجيا يزداد كل يوم
قال رئيس بلدية زابوريجيا الأوكرانية الأحد إن خطر وقوع كارثة في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية "يزداد كل يوم". وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالتصعيد منذ أكثر من أسبوع.
وقال رئيس بلدية إنرغودار حيث تقع محطة زابوريجيا دميترو أورلوف لوكالة فرانس برس "ما يحصل هناك يعد إرهاباً نووياً صريحاً وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة.. يزداد الخطر كل يوم".
وقالت مجموعة "إنيرغوأتوم" الأوكرانية المشغّلة لمحطة زابوريجيا على تلغرام "قلصوا من وجودكم في شوارع إنيرغودار. تلقينا معلومات تتحدث عن استفزازات جديدة من جانب المحتل" الروسي. ونقلت المجموعة بذلك رسالة مسؤول محلي في هذه المدينة التي تقع فيها المحطة، بقي موالياً لكييف.
وأضافت المجموعة "حسب شهادات السكان، تجدد القصف باتجاه محطة زابوريجيا النووية"، مشيرة إلى أن "الفاصل الزمني بين إطلاق الضربات ووصولها هو بين ثلاث وخمس ثوانٍ".
بوتين يعد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.
وبعث كيم أيضاً برسالة إلى بوتين قال فيها إن الصداقة بين روسيا وكوريا الشمالية قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية بالفوز على اليابان التي احتلت شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف كيم في الرسالة أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي والدعم والتضامن" بين البلدين وصل منذ ذلك الحين إلى مستوى جديد يتمثل في جهودهما المشتركة لإحباط التهديدات والاستفزازات من القوات العسكرية المعادية. ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية القوات المعادية، لكنها تستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
توقع كيم تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية بموجب اتفاقية تم توقيعها في عام 2019 عندما التقى مع بوتين.
وأعلنت كوريا الشمالية في يوليو-تموز اعترافها بـ"جمهوريتين" انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأثار المسؤولون احتمال إرسال عمال كوريين شماليين إلى المناطق للمساعدة في البناء والعمالة الأخرى.
ووقطعت أوكرانيا، التي تقاوم غزواً روسياً تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، على الفور العلاقات مع بيونغ يانغ بسبب هذه الخطوة.
المملكة القابضة السعودية تستثمر في شركات طاقة روسية
قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر يوم الأحد إنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير شباط و22 مارس آذار.
وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في غازبروم و196 مليون ريال في روسنفت في 22 فبراير-شباط إضافة إلى 410 ملايين ريال في لوك أويل في الفترة من 22 فبراير-شباط إلى 22 مارس-آذار.
والمملكة القابضة مملوكة في معظمها للأمير السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87 بالمئة من أسهم الشركة في مايو-أيار.
وتقود السعودية وروسيا تجمع أوبك+، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين متحالفين معها.
شركة المملكة تعلن تفاصيل برنامجها الاستثماري: pic.twitter.com/xfKdumZzan— شركة المملكة القابضة (@Kingdom_KHC) August 14, 2022