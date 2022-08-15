الجيش الروسي يحاول التقدم في دونيتسك على عدة محاور وبوتين يتعهد بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

- قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي يحاول التقدم على عدة محاور في منطقة دونيتسك الشرقية، التي أصبحت نقطة أساسية في المواجهات بعد مرور نحو 6 أشهر من الحرب. ويهاجم الروس حالياً، مع دعم من الميليشيات المحلية، نقاطاً أوكرانية محصنة منذ 2014، ويعتبرها مراقبون من الأشدّ تحصيناً على خطوط الجبهة.

- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الجيش الأوكراني سيستهدف كل جندي روسي سواء كان يطلق النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أو يطلق النار مستخدماً المحطة كغطاء. وتتبادل موسكو وكييف منذ فترة اتهامات بقصف المحطة النووية الأكبر أوروبياً، والتي تؤمن نحو 20 بالمئة من احتياجات أوكرانيا للطاقة الكهربائية.

- تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية في رسالة أبرق بها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

- قالت شركة المملكة القابضة السعودية على تويتر الأحد إنها ضخت استثمارات بقيمة نحو 3.5 مليار دولار في شركات الطاقة الروسية غازبروم وروسنفت ولوك أويل في الفترة بين 22 فبراير شباط و22 مارس آذار.

- ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرينفي قطاع الشحن إن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا، بموجب اتفاق إسطنبول، اقتربت من ميناء طرطوس السوري الأحد بعد أن أبحرت وجهاز الإرسال والاستقبال فيها مغلق. وظل مكان السفينة غير معروف في الأيام الماضية على خلفية عدم عمل جهاز الإرسال والاستقبال فيها.

- أعلنت شركة أرامكو السعودية الأحد أنها حققت أرباحاً قياسية قدرها 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة بنسبة 90.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا.