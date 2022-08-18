روسيا تنشر طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في كالينينغراد

أعلنت روسيا أنها نشرت الخميس طائرات مزودة صواريخ فرط صوتية في كالينينغراد، مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الاطلسي في ذروة النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في إطار اتخاذ تدابير استراتيجية للردع الإضافي، أعيد نشر ثلاث طائرات ميغ-31 مزودة صواريخ فرط صوتية في مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينغراد".

أسلحة جديدة "لا تقهر"

وأضافت ان الطائرات الثلاث ستشكل وحدة قتالية "عملانية طوال 24 ساعة".

والصواريخ البالستية فرط صوتية "كينجال" وتلك العابرة "زيركون" تندرج في إطار أسلحة جديدة طورتها روسيا ويعتبر رئيسها فلاديمير بوتين انها "لا تقهر" لانها تستطيع الالتفاف على أنظمة دفاع العدو.

وأعلنت روسيا مرارا انها استخدمت صواريخ فرط صوتية في اطار هجومها الواسع النطاق الذي تشنه منذ شباط/فبراير في اوكرانيا.

ويأتي نشر هذه الأسلحة في كالينينغراد على خلفية مواجهة بين الاتحاد الاوروبي وموسكو في الأسابيع الأخيرة في شأن هذا الجيب الواقع على ساحل البلطيق.

وتطبيقا للعقوبات الاوروبية التي فرضت ردا على الهجوم الروسي في أوكرانيا، أوقفت ليتوانيا في حزيران/يونيو السماح بعبور بعض السلع المتجهة إلى كالينينغراد عبر أراضيها.

وبعد احتجاجات وتهديدات لموسكو، طلب الاتحاد الاوروبي من فيلنيوس ان تجيز عبور السلع الروسية عبر السكة الحديد باستثناء المعدات العسكرية.

ويقع جيب كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا، وتصل إليه الامدادات من طريق السكة الحديد انطلاقا من البر الروسي.