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الولايات المتحدة الأمريكية

القضاء الأمريكي يحكم بالمؤبد على أم نباتية "قتلت رضيعها" عبر إخضاعه لنظام تغذية قاس

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بقلم:  يورونيوز
شيلا أوليري أثناء المحاكمة في لي كاونتي كاتب محكمة في فورت مايرز ، فلوريدا. 2022/06/22
شيلا أوليري أثناء المحاكمة في لي كاونتي كاتب محكمة في فورت مايرز ، فلوريدا. 2022/06/22   -   حقوق النشر  Landon Bost/Photo © Naples Daily News 2021

أدان القضاء الأمريكي الأم النباتية شيلا أوليري، بقتل رضيعها البالغ من العمر سنة ونصف عن طريق سوء تغذيته، وقد قضت المحكمة في ولاية فلوريدا بسجنها مدى الحياة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأقرت المحكمة بجرم شيلا البالغة من العمر 38 سنة في شهر حزيران يونيو الماضي في ست تهم، من بينها القتل العمد والعنف الشديد المسلّط على طفل، والإساءة له.

وتأجلت إدانة شيلا أربع مرات، فيما أودِع زوجها السجن في انتظار محاكمته مع توجيه التهم نفسها ضده. وبحسب المحققين، فإن العائلة كانت تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، يعتمد أساسا على الخضر والفواكه الطازجة، رغم أن الطفل كان يرضع حليب أمه.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن الطفل كان يزن 8 كلغ، وكان طوله يعادل طول رضيع عمره سبعة أشهر، عندما توفي قبل ثلاثة أعوام في 2019. وللزوجين طفلان آخران يبلغ عمر الأول 3 سنوات والآخر 5 سنوات، وهما يعانيان من سوء التغذية.

وبحسب عديد الدراسات العلمية، فإنه من الممكن تقديم غذاء نباتي إلى الأطفال شرط المعرفة القوية بقواعد التغذية السليمة. ويُحرم النباتيون خاصة من فيتامين ب12، الذي يلعب دورا حيويا في النمو المعرفي للطفل، والموجود حصريا في اللحوم والأسماك.