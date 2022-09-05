غزو أوكرانيا: زيلينسكي يقول إن قواته استردت ثلاث قرى في جنوب وشرق البلاد

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد تحقيق تقدم في الهجوم المضاد الذي بدأ الأسبوع الماضي، مشيدا بقواته لاستعادتها قريتين في جنوب أوكرانيا، وثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا.

ولم يذكر على وجه التحديد مكان وجود هذه المناطق ولم يأت أيضا على ذكر موعد الاستيلاء عليها، مكتفيا بالقول إنه تلقى "تقارير جيدة" في اجتماع يوم الأحد من قادته العسكريين ورئيس المخابرات.

وفي خطابه الليلي المصور، شكر زيلينسكي قواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق والاستيلاء على أراض مرتفعة في منطقة شرقية أيضا في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير قريتين في الجنوب.

ونشر كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس في وقت سابق من يوم الأحد صورة لجنود يرفعون العلم الأوكراني فوق قرية قال إنها تقع في المنطقة الجنوبية التي تشكل المحور الرئيسي للهجوم المضاد.

وكتبت تيموشينكو في منشور على فيسبوك فوق صورة لثلاثة جنود على أسطح منازل وأحدهم يثبت علما أوكرانيا فوق أحدها "فيسوكوبيلا. إقليم خيرسون. أوكرانيا. اليوم".

ويقع إقليم خيرسون إلى الشمال من شبه جزيرة القرم التي غزتها موسكو في فبراير شباط 2014 وضمتها إليها في الشهر اللاحق. وكانت القوات الروسية قد استولت على الإقليم في مرحلة مبكرة من الصراع الحالي.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة لوغانسك قد أعلنوا استيلاءهم على مدينة ليسيتشانسك في أوائل يوليو تموز الماضي في إطار معركة للسيطرة على منطقة دونباس، وهي مركز لتعدين الفحم، في شرق أوكرانيا والتي تضم أيضا مدينة سيفرسك.

وسيشكل الاستيلاء على القرية استردادا حقيقيا للأرض في هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي ويستهدف جنوب البلاد.

ويركز الجهد العسكري الجديد بشكل رئيسي على منطقة خيرسون، التي استولت عليها القوات الروسية في بداية الصراع الحالي. وتقع خيرسون في شمال شبه جزيرة القرم، التي غزتها موسكو وضمتها في فبراير شباط ومارس آذار 2014