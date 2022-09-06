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تكنولوجيا الأعمال

وزير الطاقة: روسيا سترد على تحديد حد أقصى لأسعار النفط بشحن المزيد إلى آسيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف
وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف   -   حقوق النشر  Mikhail Klimentyev/Sputnik

أبلغ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الصحفيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك يوم الثلاثاء بأن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا.

وقال "أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار".

وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.