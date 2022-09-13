زيلينسكي يعلن استعادة جيش بلاده حوالى 6000 كلم مربع من قبضة القوات الروسية

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع أيلول/سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي "منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها" مضيفا "نحن مستمرون في التقّدم".

ونوّه الرئيس الأوكراني بـ"شجاعة" ثلاث وحدات عسكرية شاركت في هذه العملية التي أفضت إلى أكبر مكاسب ميدانية لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف في نهاية آذار/مارس.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن بادئ الأمر إطلاق هجوم مضاد بجنوب البلاد، لكنّه حقّق في الأسبوع الماضي تقدما سريعا بمنطقة خاركيف المحاذية لروسيا في شمال شرق البلاد، وأجبر الجنود الروس على التراجع وأنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب الأوكرانية.

وأكدت الناطقة باسم الجيش جنوب أوكرانيا ناتاليا غومينوك "انجازاتنا في الأسبوعين الأخيرين مقنعة. حررنا 500 كيلومتر مربع" لا سيما بلدات فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي وستافوك وميروليوبيفكا.

وفي سياق متصل، أكدت روسيا أن قواتها تقصف مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها لا ترى مجالا لمحادثات مع كييف مستبعدة أي مفاوضات. وأعلنت وزارة الدفاع في إيجازها الصحفي اليومي أن القوات الروسية الجوية والصاروخية والمدفعية "توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة الأوكرانية" تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في اليومين الماضيين تحقيق مكاسب واسعة في المعارك ضد القوات الروسية في الجنوب والشرق، بما فيها بلدات إيزيوم وكوبيانسك وبالاكليا.

وأعلنت روسيا السبت إنها بصدد سحب جنودها من منطقة خاركيف في إطار قرار بـ "إعادة تجميع" قواتها. وقد أكد الكرملين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر رغم أي انتكاسات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "العملية العسكرية الخاصة سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المحددة منذ البداية" وردا على سؤال بشأن احتمالات محادثات سلام مع كييف، رأى بيسكوف إنه "لا يوجد أي احتمال للتفاوض".