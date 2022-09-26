فلاديمير بوتين يلتقي نظيره البيلاروسي لوكاشنكو جنوب غربي روسيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في مدينة سوتشي الروسية بحسب الكرملين، حيث ناقشا الخطط المشتركة في مجالات الكيمياء والغذاء وإمدادات بيلاروسيا الأسواق العالمية بالأسمدة.

في الأثناء رحبت الولايات المتحدة بإطلاق سلطات بيلاروس سراح الصحفي لدى راديو أوروبا الحرة، آليه زودزيلوفيتش، ولكنها حثت بيلاروس على إطلاق سراح مساجين آخرين، جرى اعتقالهم خلال حملة قمع للمعارضة. ويقول زودزيلوفيتش إنه اعتقل بتهمة المشاركة في المظاهرة، بينما يؤكد انه كان يمارس عمله الصحفي لا غير.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن حوالي 1300 شخص هم معتقلون في بيلاروس لأسباب سياسية، في وقت حاول لوكاشنكو سحق الاحتجاجات العارمة التي اندلعت سنة 2020، عندما اعلن تمديد ولايته للمرة السادسة.

وتمول الولايات المتحدة راديو أوروبا الحرة عن طريق الكونغرس الأمريكي، ولكن هذه الوسيلة تتمتع باستقلالية خطها التحريري. ويقول المسؤولون في الراديو إنه يوجد صحفيان آخران في السجن في بيلاروسيان هما اندريه كوسنتشيك، وإيهار لوسيك.

ولم ينف لوكاشنكو خلال مقابلة أجريت في تموز يوليو الماضي بأنه رئيس متسلط، متهما المحتجين بالعمل ضد الدولة والشعب الذي ينتمون إليه.