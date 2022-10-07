شاهد: صورة لبوتين في عيد ميلاده السبعين.. حجمٌ يكبر كلما "زادت مكانة" قيصر روسيا الجديد

كشف الفنان الروسي أليكسي سيرجينكو عن صورة للرئيس فلاديمير بوتين عشية عيد ميلاده السبعين. ويبلغ حجم اللوحة المسماة "بوتين مع جرو" مترين على مترين تصور الزعيم الروسي مع جرو ألابي وهي فصيلة كلاب تنحدر من آسيا الوسطى. هذا الصنف من الكلاب معروف منذ العصور القديمة في أفغانستان وتركمانستان وقيرغيزستان ويتم استخدامها في الحراسة وحماية قطعان الأغنام.

تلك اللوحة هي نسخة طبق الأصل من صورة رسمها الفنان لمدة عشر سنوات بمناسبة عيد ميلاد بوتين الستين، لكن هذه اللوحة أكبر بمرتين. وفقًا للفنان المقيم في سان بطرسبرغ، فإن الحجم الأكبر للصورة يعكس بشكل واضح "زيادة" مكانة رجل موسكو القوى.

وقال سيرجينكو: "اعتقدت هذا العام أن حجم شخصية رئيسنا قد نما كثيرًا لدرجة أنه أصبح، وأنا متأكد من أنه أكثر الأشخاص الذين يتم الحديث عنهم في عالمنا الآن"، مضيفا: "مع نموه، نمت الصورة معه. لذا، وبهذه الطريقة، فأنا أتحدث عن حجمه".

وحسب الفنان فإن الصورة الأصلية الأصغر موجودة الآن في مكاتب رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين. وكثيرا ما تمّت إعادة طبع الصورة عدة مرات على القمصان وأغلفة الشوكولاتة، بالإضافة إلى تثبيتها في الفصول الدراسية والمكاتب.

ولدى الفنان أليكسي سيرجينكو أكثر من عشرين عملا يصور الرئيس فلاديمير بوتين. وقد قام بدمج اللوحات في مجموعة واحدة تسمى "الرئيس، شخص طيب القلب".