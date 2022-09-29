قطر تلزم جماهير كأس العالم بإجراء فحوصات فيروس كورونا

قال منظمو كأس العالم لكرة القدم بقطر يوم الخميس إن الجماهير الوافدة التي ترغب في حضور المباريات سيتعين عليها تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا بغض النظر عن موقف التطعيم.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أن الوافدين البالغين من العمر ست سنوات فأكثر يجب عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي.سي.آر قبل سفرهم بما لا يزيد على 48 ساعة أو الاختبار السريع قبل 24 ساعة من الوصول.

وأضافت اللجنة أن نتائج الفحص السريع ستكون مقبولة إذا أجري الاختبار على يد متخصصين وليس الاختبار المنزلي. ولن يكون الزائرون بحاجة إلى مزيد من الاختبارات في قطر إذا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وسيتعين على الزائرين البالغ عمرهم 18 عاماً فأكثر تنزيل تطبيق "احتراز" الذي تديره الحكومة لتتبع جهات الاتصال.

وأضاف البيان "ينبغي أن تكون الحالة الصحية في تطبيق احتراز باللون الأخضر، ليتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة بالدولة، حيث تؤكد الحالة الصحية باللون الأخضر على التطبيق عدم الإصابة بكوفيد-19".

ستاد خليفة في الدوحة رويترز

وسيكون على الجماهير ارتداء كمامات في وسائل النقل العام لكن التطعيم ليس إلزامياً لدخول البلاد. ومن المتوقع أن يتدفق 1.2 مليون زائر على قطر، وهو عدد غير مسبوق، لحضور فعاليات البطولة التي تقام بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف البيان "سيكون مطلوباً ممن تثبت إصابته معملياً بفيروس كورونا أثناء وجوده في قطر أن يعزل نفسه وفقاً لتعليمات وزارة الصحة العامة".

وسجلت قطر أكثر من 440000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و692 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس بحسب إحصاءات وزارة الصحة العامة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.8 مليون نسمة، بينهم 380000 قطري. وبحسب البيانات الرسمية، فإن السلطات أعطت 7487616 جرعة من لقاحات فيروس كورونا.