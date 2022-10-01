في زيارة هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي... وزيرة الدفاع الألمانية تزور أوكرانيا

قامت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت بزيارة مفاجئة الى أوكرانيا السبت، هي الأولى لها منذ بدء الغزو الروسي فيما تطالب كييف بإصرار من برلين بتسليمها دبابات قتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن لامبرشت زارت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا بدون توضيح مدة الزيارة. والتقت هناك نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

ويطالب القادة الاوكرانيون منذ أسابيع الحكومة الالمانية بأن تسمح بتسليم دبابات قتالية متطورة من شأنها إحداث فرق في مواجهة القوات الروسية.

ولم يقدم أي بلد عضو في حلف شمال الاطلسي حتى الآن دبابات مقاتلة غربية الى كييف. ويؤكد المستشار الالماني اولاف شولتس أنه لن يتخذ قرارا في هذا الصدد الا بالتشاور مع حلفائه الغربيين.

وتأتي زيارة وزيرة الدفاع غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة رسميا ضم أربع مناطق اوكرانية الى روسيا. وأجمع حلفاء أوكرانيا على ادانة هذه الخطوة.