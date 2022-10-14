14 قتيلا على الأقل بانفجار المنجم في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 عاملا على الأقل الجمعة جراء انفجار في منجم على ساحل البحر الأسود.

كما أكد صويلو تقارير سابقة أفادت بأن 49 عاملا ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا في المنجم الواقع ببلدة أماسرا فيما يحاول عناصر الإنقاذ الوصول إليهم.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصاً محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون مئات الأشخاص وهم يتجمعون في محيط مبنى أبيض متضرر، قرب مدخل المنجم في بلدة أمسارا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.

وقالت المحافظة نورتاش أرسلان للصحافيين أن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصاً في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.

وأوضحت أن ثمانية عمال تمكنوا من الخروج زحفاً من المنجم، وهم الآن يتلقون الرعاية الطبية.

وأكدت أن "جهود الإنقاذ تتواصل".

وقالت نقابة عمال المناجم التركية إن سبب الانفجار يعود إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.