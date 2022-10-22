شاهد: جندي إسرائيلي يصادر دراجة طفل فلسطيني بمدينة الخليل ويلقي بها في القمامة

صادر جندي إسرائيلي دراجة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات وألقى بها في القمامة في مدينة الخليل. وأظهر شريط فيديو لجكعية بتسليم، الجندي الإسرائيلي وهو يحمل دراجة الطفل أدم في شوارع الخليل ويسير بها نحو مفرز القمامة حيث ألقى بها. وقالت والدة الطفل أدم، غدير جابر لناشطة جمعية بتسيلم، إن طفلها أصبح يخشى مغادرة المنزل بعد هذه الواقعة. وأضافت "آدم لم يرد الذهاب إلى المدرسة اليوم لأنه كان يخشى أن يعتقله الجنود".

الصبي الفلسطيني، كان يلعب مع أصدقائه في أحد شوارع الخليل عندما طالبهم جنود إسرائيليون بالمغادرة.

وقالت والدة آدم "ليس لدينا ملاعب في الجوار، لذا يلعب الأطفال في الشارع بالكرة أو على متن دراجاتهم. هذه ليست المرة الأولى التي يأخذ فيها الجنود دراجة أو كرة منهم، بدعوى أن الضوضاء تزعج المستوطنين. لا أستطيع شراء دراجات أو ألعاب جديدة لهم. منذ وفاة زوجي، أصبحت المعيل الوحيد وبالكاد أستطيع دفع ثمن الطعام والملابس."

بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان عبارة عن منظمة غير ربحية مقرها القدس. منذ تأسيسها في العام 1989، قامت بتسيلم بنشر شهادات وتقارير شاملة وتحديثات منتظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

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