بسبب تعليقاته العنصرية.. الأطباء العرب في إسرائيل يطالبون بفصل طبيب كبير في مستشفى بالنقب

طالبت منظمة الأطباء العرب في إسرائيل بفصل مدير قسم جرائحة القلب في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع د. جدعون ساحر، بسبب تعليقات عنصرية أدلى بها بحق المواليد العرب وما وصفه بـ"الرحم العربي" في إشارة إلى الأمهات العرب.

وكان الطبيب جدعون ساحر، وخلال اجتماع عُقد في مدينة بئر السبع، بحضور وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، قال إن العرب هم "سكّانٌ إشكاليون"، وأضاف أن "معدّل الولادات [في الرحم العربي] يعمل على هزيمتنا.."، داعياً إلى قطع بعض المساعدات الحكومية عن العائلات العربية، والتي زعم أنها حفزتهم على إنجاب المزيد من الأطفال.

وقال د. ساحر: "ثمة تناقض هنا، نحن نعمل على تشجيع [زيادة الإنجاب لدى السكّان العرب في إسرائيل]، من خلال العلاوة المخصصة للأطفال"، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في تلك العلاوة.

واقترح ساحر برنامجاً بديلاً يحصل من خلاله الطفل الأول للأسرة على علاوة الأطفال، وكذلك الثاني وربما الثالث، أما الطفل الرابع فلا يحصل على تلك العلاوة، "فيما قد يصار إلى فرض غرامة على الطفل الخامس"، لكنّ الوزيرة شاكيد وصفت الخطة بأنها ليست عملية.

ووفقاً للبيانات الصحية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل، فقد كان متوسط عدد المواليد الجدد في العام 2020 هو 2.82 للنساء العربيات، و2.88 للنساء المصنفات على أنهنّ "يهوديات وغيرهن".

ومن ناحيته، وفي تصريح لصحيفة "هآرتس" العبرية، قال رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، د. نعيم أبو فريحة، اليوم الاثنين: "لقد اتصلنا بجميع المسؤولين المعنيين هذا الصباح. نحن نجمع تواقيع الأطباء العرب في الجنوب (النقب) ونطالب بفصل ساحر".

دكتور فريحة، وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سوروكا، أشار إلى أن القائمين على الحملة ضد د. ساحر وجهوا رسالة عاجلة إلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء وإلى الجهات الصحية المعنية بالأمر، جاء فيها: "بصفتنا ممثلين للأطباء العرب في النقب، وكممثلين عن السكان، فإننا لسنا على ثقة مطلقاً بأن رئيس هذا القسم سيهتم بالمرضى الذين هم من أصل عربي في الجنوب، ويجب العمل على فصله فوراً".

ومضت الرسالة إلى القول: "من يجد في الرحم العربي تهديداً، لا مكان له في نظام الرعاية الصحية، ومن المؤكد أن ليس بإمكانه الاهتمام بقلوب (المرضى) العرب".

هذا وندد وزير الصحة في إسرائيل نيتسان هورويتز بتصريحات ساحر واصفاً إياها بـ"صفعة عنصرية" ولا تعكس نظام الرعاية الصحية في إسرائيل، على حد قوله.