الرئيس الإندونيسي يؤكد دعم بلاده لفلسطين

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هذا اليوم الاثنين أن الحكومة الإندونيسية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لتصبح دولة مستقلة، وأوضح أن بلاده ستقدم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لفلسطين.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك جمعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي يقوم بزيارة دولة لإندونيسيا، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية ووفا الفلسطينية.

وقال جوكو ويدودو: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، تقدم إندونيسيا المساعدة في بناء القدرات استعدادا لاستقلال فلسطين".

وقال الرئيس الإندونيسي في معرض حديثه عن التعاون الاقتصادي بين البلديم إن التجارة استمرت في الزيادة، من شهر يناير كانون الثاني من العام 2022 إلى غاية شهر يوليو تموز الفائت، مع نمو بنسبة 21.28 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021.

وأضاف"إندونيسيا قدمت تسهيلات أحادية الجانب في شكل إعفاء من رسوم استيراد التمور والزيتون من فلسطين إلى إندونيسيا ، وسيتم تطبيق التسهيلات على منتجات أخرى من فلسطين".

وواصل حديثه قائلا إن التسهيلات كانت شكلا من أشكال الدعم من إندونيسيا لفلسطين.

من جهته صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قائلا: "تواجه القضية الفلسطينية العديد من التحديات وانشغال العالم بقضايا أخرى، وهذا خلق فراغا سياسيا بحاجة الى ملء بجهد دولي، ونقدم لكم الشكر والتقدير على دعم اندونيسيا اللامتناهي وغير المحدود للقضية الفلسطينية، وللجهود الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة". حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية

وأضاف اشتية: "أنقل لكم ولحكومتكم ولشعبكم تحيات الرئيس محمود عباس، ونقدم لكم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، وعلى وما استمعنا له من نصائح تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية بإنهاء الانقسام لتكون الجبهة الفلسطينية موحدة في مواجهة الاحتلال والتحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني".