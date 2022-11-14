أنباء عن نقل وزير خارجية روسيا إلى المستشفى بعد وصوله إلى إندونيسيا وموسكو تنفي هذه "الإدعاءات"

نقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤولين إندونيسيين قولهم إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين. ومباشرة بعد تدوال هذه الأنباء، نفت روسيا خبر نقل سيرغي لافروف إلى المستشفى. وقالت موسكو بتوثيق مصور، إن خبر نقل وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى المستشفى لدى وصوله إلى قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا مجرد شائعات.

وأعربت المتحدثة باسم الوزير ماريا زاخاروفا عن أسفها على "تيليعرام" بعد نشر معلومات عن دخول رئيس الدبلوماسية الروسية إلى المستشفى وقالت "إنه أمر مزيف على أعلى مستوى".

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو للوزير وهو يجلس مرتديًا سروالًا قصيرًا على شرفة، وهو ينفي هذه الشائعات حول صحته وينصح الصحفيين الغربيين "بكتابة الحقيقة".

وصل لافروف، الذي يمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، إلى بالي يوم الأحد. ولم يرد مسؤولون إندونيسيون على الفور على طلبات للتعليق.