بريطانيا تفرج عن بوريس بيكر بعد 8 أشهر فقط من أصل حكم بالسجن عامين

أفرجت السلطات البريطانية عن نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر، وذلك بعد قضاء ثمانية أشهر فقط من أصل حكم بالسجن لمدة عامين ونصف كان قد حُكم على بيكر به في أبريل نيسان من هذا العام.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ نقلا عن محامي بيكر، كريستيان أوليفر موزر، إن موكله قد خرج من السجن في بريطانيا وغادرها باتجاه موطنه الأصلي ألمانيا. ولم يعط المحامي أي تفاصيل أخرى.

وكان بيكر الألماني الجنسية والذي يبلغ من العمر 55 عاما قد تلقى حكما بالسجن أمام محكمة في لندن، بعد أن حاول إخفاء ثروات وأموال تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار عن السلطات أثناء عملية الإفلاس التي خاضها عام 2017، وكان بيكر يحاول من خلال ذلك التهرب من دفع ديونه.

ما السبب وراء الإفراج المبكر عنه؟

لم يقض بيكر بالكامل مدة محكوميته البالغة عامين ونصف في بريطانيا، وذلك لأنه أجنبي ولا يحمل الجنسية البريطانية. في هذا الحال وحسب القانون البريطاني، يمكن الإفراج عنه وترحيله إلى بلده الأصلي إذا كانت مدة المحكومية تبلغ 12 شهرا أو أكثر. حيث يرى القانون البريطاني هنا أن ترحيل الشخص المحكوم عليه قد تكون من مصلحة الدولة. كما أنها تخفف حسب مراقبين من الضغط الهائل على السجون في بريطانيا.

وكان بيكر يقضي الحكم في سجن هانتركومب الواقع حوالي 70 كيلومترا غرب العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر بيكر من أبرز لاعبي التنس السابقين في العالم، حيث فاز ببطولة ويمبلدون ثلاث مرات وكان أيضا مصنفا الأول عالميا في رياضة التنس، وكان يعيش منذ عام 2012 في بريطانيا ويعمل أيضا كمعلق رياضي في التلفزيون.

وحسب خبراء قانونيين ألمان فإن بيكر أصبح الآن حرا طليقا، ولن يوضع في السجن في ألمانيا، إلا أنه لن يكون بإمكانه العودة إلى بريطانيا في وقت قريب.