الغزو الروسي: انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية ولندن تعد كييف بدبابات ثقيلة

نددت رئيسة مولدوفا، الجار الغربي لأوكرانيا، بموجة جديدة من الهجمات الروسية على أهداف أوكرانية السبت بعد العثور على حطام صاروخ داخل حدود الدولة السوفيتية السابقة الصغيرة.

وقالت الرئيسة مايا ساندو على تويتر "الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا مرة أخرى. عثرت شرطة الحدود في مولدوفا على بقايا صاروخ بالقرب من قرية لارجا في شمال مولدوفا". وأضافت "ندين بشدة الهجمات المكثفة لروسيا اليوم ونقف مع الذين فقدوا ذويهم في دنيبرو بأوكرانيا. يجب أن يسود السلام".

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG