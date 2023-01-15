الغزو الروسي: انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية ولندن تعد كييف بدبابات ثقيلة

الغزو الروسي: انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية ولندن تعد كييف بدبابات ثقيلةمحادثة
اضطرت أوكرانيا إلى قطع التيار الكهربائي في معظم المناطق السبت إثر ضربات روسية أسفرت إحداها عن مقتل 14 شخصا وإصابة 64 في مبنى سكني في الشرق الأوكراني، فيما أعلنت لندن عزمها على منح دبابات ثقيلة إلى كييف التي تؤكد أنها تحتاجها بشدّة.
وإثر هذا الإعلان البريطاني، قالت موسكو إن شحنة الأسلحة هذه "لن تُسرّع بأي حال من الأحوال إنهاء الأعمال العدائية العسكرية، بل ستكثّفها فقط، وتتسبب في مزيد من الضحايا"، بحسب بيان صادر عن سفارة روسيا في لندن السبت.
وأطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا السبت، بحسب مسؤولين أوكرانيين.
مولدوفا: العثور على حطام صاروخ روسي في شمال البلاد
نددت رئيسة مولدوفا، الجار الغربي لأوكرانيا، بموجة جديدة من الهجمات الروسية على أهداف أوكرانية السبت بعد العثور على حطام صاروخ داخل حدود الدولة السوفيتية السابقة الصغيرة.
وقالت الرئيسة مايا ساندو على تويتر "الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا مرة أخرى. عثرت شرطة الحدود في مولدوفا على بقايا صاروخ بالقرب من قرية لارجا في شمال مولدوفا". وأضافت "ندين بشدة الهجمات المكثفة لروسيا اليوم ونقف مع الذين فقدوا ذويهم في دنيبرو بأوكرانيا. يجب أن يسود السلام".
Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023
ولقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم عندما أصاب صاروخ مبنى سكنى فى مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.
وقالت وزارة الداخلية في مولدوفا في وقت سابق إنه تم العثور على حطام صاروخ في شمال البلاد. ولم تعلق روسيا على الفور على النبأ.
وقعت حوادث مماثلة في مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، مرتين من قبل منها حادثة في ديسمبر كانون الأول عندما عثرت الشرطة على شظايا صاروخ سقط في منطقة شمال مولدوفا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
مسؤولون أوكرانيون: روسيا تلغي جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى
قالت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى إن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة يوم السبت عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب. وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق المراسلة تيليغرام "كان من المقرر إجراء جولة أخرى اليوم من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي.. ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي".
أجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير- كانون الثاني، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقالت موسكالكوفا يوم السبت على حسابها على تطبيق المراسلة تيليغرام إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا.