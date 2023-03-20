مُعلنة "حالة الطوارئ".. شركة نفط الكويت تكشف عن تسرب نفطي غربي البلاد

أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة الإثنين "حالة الطوارئ" إثر حدوث تسرب نفطي لم يتسبب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج في البلد الخليجي.

وذكرت الشركة في بيان أنها أعلنت "حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد"، مشيرة إلى "عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج".

وقال المتحدث باسم الشركة قصي العامر في إفادة أولية لوكالة فرانس برس: "نحن نتعامل مع تسرب نفطي في منطقة العمليات النفطية غرب البلاد في منطقة برية وليس البحر لكنها ليست منطقة سكنية".

وأشار العامر إلى أنّ "لجنة الطوارئ بصدد تقييم الوضع لطمأنة الناس ومعرفة مصدر التسريب إن كان بئرًا نفطيًا"، مؤكدًا أنه "لا توجد غازات سامة".

وتابع: "ستستمر حالة الطوارئ حتى تنتهي العملية".

ونشرت جريدة الراي الكويتية مقطع فيديو على حسابها على تويتر يظهر أنبوب نفط يتصاعد الخام الأسود منه على أرض قاحلة.

وتنتج الكويت التي تعد من أثرى دول الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة نحو 2,7 مليون برميل نفط يوميًا يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج. وتشكل عائدات النفط نحو 90% من دخل الكويت العضو الرئيسي في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك).

وسبق وأعلنت شركة النفط الكويتية عن حوادث تسرب في مواقعها في 2016 و2020.

وفي آب/ أغسطس 2017، شهدت الكويت تسربين نفطيين، أحدهما أمام سواحل العاصمة بطول 1,6 كيلومتر. وقدّر الخبراء أن الحادث الثاني، على مقربة من الحقل النفطي السعودي الكويتي المشترك في منطقة الخفجي، شهد تسرب ما يقدّر ب 35 ألف برميل من النفط الخام في المياه.

وفي كانون الثاني/ يناير 2022، قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون إثر حريق في وحدة إسالة الغاز بأكبر مصفاة نفط في الكويت، مصفاة ميناء الأحمدي جنوب مدينة الكويت.