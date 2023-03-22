بالذخيرة الحية وبمناسبة الذكرى الـ70 لتحالفهما.. تدريبات كورية جنوبية-أمريكية هي الأكبر على الإطلاق

ستجري القوات الكورية الجنوبية تدريبات مشتركة ومناورات بالذخيرة الحية مع القوات الأمريكية هي الأكبر على الإطلاق في يونيو/ حزيران، حسب بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

تأتي التدريبات في ظل تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية التي ما تزال تطلق صاروخ باليستية بعيد المدى إضافة لصواريخ أخرى.

أفاد بيان الوزارة "أعددنا برامج لإحياء الذكرى السنوية مع التركيز على تحقيق السلام من خلال القوة"، هذه التدريبات احتفالاً بالذكرى الـ70 للتحالف بين البلدين.

وأضاف البيان "ستظهر القوات المشتركة خلال التدريبات بالذخيرة الحية القدرات العسكرية الهائلة للتحالف وقدرته على الانتشار على نطاق لم يسبق له مثيل".

وفي الأسابيع الماضية، كثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

وقبل أيام، أجرى الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأمريكي تدريبات عسكرية مشتركة على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود الكورية الشمالية.

ركز التمرين على نقل مدافع الهاوترز "M777" بطائرات الهليكوبتر. كما أجريت تدريبات جوية مشتركة بعد تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم.

تضمنت التدريبات التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" مقاتلات من طراز F-35A من سلاح الجو الكوري الجنوبي وقاذفات B-1B ومقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.