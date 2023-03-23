شاهد: في أجواء رمضانية.. المسلمون يتجمعون لأداء صلاة العصر في كشمير

بدأ المسلمون في سريناغار، وهي أكبر مدينة في كشمير وخاضعة للإدارة الهندية، صيام شهر رمضان المبارك يوم الخميس. وتجمع المصلون في المسجد الكبير بالمدينة لأداء صلاة العصر.

وقال رفيق أحمد، أحد سكان سريناغار، لوكالة "أسوشيتيد برس" إنه يصلي من أجل "جميع المسلمين أينما كانوا" وخاصة أولئك الذين يعيشون في "أوضاع مزرية".

ويعتبر شهر رمضان أحد أهم الأحداث في التقويم الإسلامي، ويستعد خلاله المسلمون للصيام لمدة 30 يوماً والامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.