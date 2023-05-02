فيديو: البرتغال تضبط 4.2 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة موز كولومبي

بقلم: يورونيوز

وقالت الشرطة البرتغالية إن الكوكايين المضبوط "بدرجة عالية من النقاء" وكان في طريقه إلى عدة دول أوروبية وتقدر قيمته ب100 مليون يورو.

تمكنت السلطات البرتغالية من ضبط 4.2 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة وسط شحنة من الموز قادمة من كولومبيا.

وقال فيكتور أنانياس، منسق التحقيق بالشرطة القضائية البرتغالية: " إن هذه "أكبر عملية ضبط للكوكايين هذا العام وضمن أكبرها في السنوات الأخيرة".

ووصلت الشحنة إلى ميناء سيتوبال البرتغالي، على بعد 30 كيلومترا من العاصمة لشبونة، عبر حاوية شحن ترفع العلم الإيطالي.

وقالت الشرطة البرتغالية إن الكوكايين المضبوط "بدرجة عالية من النقاء" وكان في طريقه إلى عدة دول أوروبية وتقدر قيمته ب100 مليون يورو.

ومن شأن إفشال عملية تهريب الكوكايين تلك الإضرار بشبكة كبيرة لتجارة الكوكايين في أوروبا، بحسب وصف الشرطة البرتغالية.

وتمت العملية بالتعاون الأمني بين كولومبيا وعدة دول أوروبية.

وتأتي العملية بعد أسبوعين من إعلان السلطات الإيطالية عن ضبط طنين من الكوكايين بالقرب من صقلية، ويُعتقد بأنها ألقيت في البحر بانتظار استلامها من بل طرف ثاني.