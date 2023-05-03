الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت مسيرات روسية أغارت على كييف.. ودعم أمريكي عسكري جديد

بقلم: يورونيوز

المساعدات الغربية من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية ما تزال تتقاطر لدعم أوكرانيا قبل هجوم الربيع المضاد

قالت السلطات في كييف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن روسيا شنت ضربات ليلية على المدينة، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة المستخدمة دون أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وهذه الجولة من الضربات هي الثالثة التي تشنها روسيا على كييف في غضون ستة أيام.

وظلت صفارات التحذير من الهجمات الجوية تدوي لعدة ساعات في كييف والمنطقة المحيطة ومعظم مناطق شرق أوكرانيا.