الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت مسيرات روسية أغارت على كييف.. ودعم أمريكي عسكري جديد

المساعدات الغربية من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية ما تزال تتقاطر لدعم أوكرانيا قبل هجوم الربيع المضاد
قالت السلطات في كييف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن روسيا شنت ضربات ليلية على المدينة، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة المستخدمة دون أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.
وهذه الجولة من الضربات هي الثالثة التي تشنها روسيا على كييف في غضون ستة أيام.
وظلت صفارات التحذير من الهجمات الجوية تدوي لعدة ساعات في كييف والمنطقة المحيطة ومعظم مناطق شرق أوكرانيا.
زيلينسكي يصل في زيارة مفاجئة إلى فنلندا لحضور قمة إقليمية
أعلنت هلسنكي أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل الأربعاء إلى فنلندا في زيارة مفاجئة يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس.
وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان إنّ زيلينسكي سيحضر القمّة وسيعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي انضمّت بلاده مؤخّراً إلى حلف شمال الأطلسي، ستتمحور حول "النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها".
كما سيجري زيلينسكي محادثات ثنائية مع كلّ من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والنروجي يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والإيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق المصدر نفسه.
روسيا تعلن اعتقال مخرّبين خطّطوا لشنّ هجمات في القرم
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إسي بي" الأربعاء أنّه فكّك شبكة أوكرانية خطّطت لتنفيذ أعمال "إرهابية وتخريبية" في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة تزايداً في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي قوله إنّه "أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطّط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم".
اشتعال النيران بمنشأة لتخزين الوقود جنوب غرب روسيا
قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية إن النيران اشتعلت بمنشأة لتخزين الوقود في المنطقة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا.
وتقع كراسنودار في جنوب غرب روسيا، ويفصلها عن أوكرانيا بحر آزوف.
وأوضح الحاكم فنيامين كوندراتييف عبر تطبيق تيليغرام أنه "تم تصنيف الحريق على أنه عند أعلى درجات الصعوبة".
بيانات التجارة التركية تعكس توقف إعادة تصدير بضائع غربية لروسيا
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين يوم الثلاثاء إن بيانات التجارة التركية بدأت تعكس توقف أنقرة عن السماح بإعادة تصدير البضائع الغربية المشمولة بالعقوبات إلى روسيا، وذلك بعد تحذيرات متكررة من واشنطن.
وتصعد واشنطن ضغوطها الدبلوماسية على الدول والشركات على مستوى العالم لضمان تنفيذ العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، وتحذر من أنها ستتخذ إجراءات ضد من يساعدون روسيا.
إلا أن البيانات أظهرت أن صادرات البلاد إلى روسيا ارتفعت 85.4 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي.
وقال جيمس أوبراين رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن واشنطن ستراقب بيانات أنقرة التجارية مع موسكو لرصد انخفاضها بعدما قبلت تركيا، بضغط من مجموعة السبع، بوقف تمرير السلع الغربية المحظورة بموجب العقوبات إلى روسيا.
مصدران: مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.
وهيدرا 70 هو صاروخ غير موجه يطلق من الجو من إنتاج شركة جنرال دايناميكس. ويُطلق الصاروخ عادة من جيوب مثبتة في الطائرات.
وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا على النيل من المواقع البرية الروسية وتزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي في الوقت الذي تعتزم فيه كييف شن هجوم في الربيع.
وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما إن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم.
وذكر المسؤولان أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال ذخيرة لأنظمة هيمارس وهاوتزر وصواريخ تاو المضادة للدبابات وقذائف مورتر.
وأضافا أن الحزمة ستتضمن معدات لإزالة الأنقاض وشاحنات، وأشارا إلى أنها لا تزال قيد النقاش وقد يطرأ تغيير عليها.
وهذه الحزمة هي السابعة والثلاثين من حزم المساعدات الأمنية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، بتكلف إجمالية تقارب 36 مليار دولار
أوكرانيا: الدفاعات الجوية تصدت لضربات روسية على كييف
قالت السلطات في كييف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إن روسيا شنت ضربات ليلية على المدينة، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة المستخدمة دون أن ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.
وهذه الجولة من الضربات هي الثالثة التي تشنها روسيا على كييف في غضون ستة أيام.
وظلت صفارات التحذير من الهجمات الجوية تدوي لعدة ساعات في كييف والمنطقة المحيطة ومعظم مناطق شرق أوكرانيا.
وذكرت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تيليجرام أن المؤشرات الأولية توضح أنه تم "رصد جميع أهداف العدو وإسقاطها في المجال الجوي حول العاصمة".
وأضافت أن روسيا استخدمت مسيرات شاهد إيرانية الصنع في الهجمات. ولم يعرف على الفور عدد الطائرات المسيرة التي جرى إسقاطها.
الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة
سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته.
بعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب.
وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل.
وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون "عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب".
وأضاف "أنا واثق من أننا خلال 12 شهراً سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنوياً في أوروبا".
ستُخصّص أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل خطوط إنتاج جديدة لقذائف الهاوتزر والصواريخ، وزيادة إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.
خروج قطار شحن روسي عن مساره بمنطقة قرب أوكرانيا جراء "عبوة ناسفة" (مسؤول محلي)
خرج قطار شحن روسي عن مساره الثلاثاء في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا جراء انفجار "عبوة ناسفة" زرعت على السكة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.
وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز "انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا". وأضاف أنه "نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعدة عربات من القطار عن المسار".
ويأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في نفس المنطقة.
الدنمارك تقدّم لأوكرانيا مدرّعات وذخائر بقيمة 228 مليون يورو
أعلنت كوبنهاغن الثلاثاء أنّها ستقدّم لأوكرانيا هبة عسكرية جديدة بقيمة 228 مليون يورو تتألّف خصوصاً من مدرّعات وذخائر وأنظمة دفاع جوّي لتعزيز قدرة كييف "على شنّ هجوم في الأشهر المقبلة".
وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان إنّ قيمة هذه المساعدة الجديدة تبلغ 1.7 مليار كرونة ممّا يجعلها "أكبر هبة تقدّمها الدنمارك حتى الآن".
وتشتمل هذه الحزمة كذلك على مدرّعات ومركبات لإزالة الألغام وقذائف هاون وجسور ميدانية متنقلة.
وبذلك ترتفع إلى 11 مليار كرونة (1.47 مليار يورو) القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها كوبنهاغن إلى كييف منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ونقل البيان عن القائم بأعمال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن قوله إنّ "المعدّات التي تتضمّنها الحزمة ضرورية لتمهيد الطريق أمام الدبابات الأوكرانية وقوات المشّاة المدرّعة على خط المواجهة".
في كانون الثاني/يناير، قدّمت الدنمارك لأوكرانيا 19 مدفع سيزار فرنسية الصنع، قبل أن تعلن في نيسان/أبريل أنّها ستشتري بالاشتراك مع هولندا 14 دبّابة ليوبارد-2 لتهبها لأوكرانيا.