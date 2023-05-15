تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية للمرة الأولى في تاريخها

بدأت تركيا الاثنين تستعد لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب اردوغان على منافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.
وبدا أردوغان منتصرا عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.
وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة ال50% المطلوبة زائد صوت واحد.
وقال وسط هتافات صاخبة "أنا أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة".
كما أعلن أن حزبه الإسلامي الحاكم فاز بغالبية واضحة في البرلمان.
كيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز على منافسه اردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
تعهد كمال كيليتشدار أوغلو منافس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الإثنين بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
ذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البالغ 69 عاما حصل على 49.35 من الأصوات، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 45,0% بعد فرز 98% من الأصوات.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسميا، في 28 أيار/مايو.
وكان معسكر كيليتشدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج فرز الأصوات وادعى أنه في الصدارة.
لكن كيليتشدار أوغلو ورغم خيبة الأمل من النتائج بعد تصدره الاستطلاعات قبل الانتخابات، تعهد بالفوز على اردوغان في الجولة الثانية.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين إن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
"صانع ملوك"
المرشح الرئاسي المستقل سنان أوغان، الحاصل على 5% من الأصوات
قال "لن نقول ما إذا كنا سندعم هذا المرشح أو ذاك"، مضيفا "سنجري مشاورات مع ممثليهم ثم نقرر".
لمن صوت الشبابا التركي.. وعلى من اعتمد إردوغان؟
أشارت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات إلى أن كيليتشدار أوغلو سيفوز بأصوات الشباب الذين يشكلون نحو 10 في المئة من الناخبين، بهامش خطأ من اثنين إلى واحد.
وقال الطالب الجامعي كيفانتش دال (18 عاما) لوكالة فرانس برس في اسطنبول عشية التصويت "لا يمكنني أن أرى مستقبلي".
أضاف أن أردوغان "يستطيع بناء أكبر عدد من الدبابات والأسلحة كما يشاء، لكنني لا أحترم ذلك طالما ليس هناك قرش في جيبي".
لكن المدرّسة دنيز أيدمير قالت إن أردوغان سيحصل على صوتها بسبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته تركيا بعد نصف قرن من الحكم العلماني الذي غمره الفساد.
كما تساءلت المرأة البالغة 46 عاما كيف يمكن لتحالف من ستة أحزاب أن يحكم دولة، وهي النقطة التي ركز عليها اردوغان خلال حملاته الانتخابية.
وأضافت "نعم هناك أسعار مرتفعة (...) ولكن على الأقل هناك ازدهار".
وأصبحت حملة أردوغان موجهة بشكل متزايد إلى مؤيديه الأساسيين مع اقتراب الانتخابات.
وقد وصف المعارضة بأنها "مؤيدة للمثليين والعابرين جنسيا" تتلقى أوامرها من مسلحين أكراد محظورين ويمولها الغرب.
وحاول أيضا كسب تأييد العاملين في القطاع الحكومي من خلال منحهم زيادات هائلة على أجورهم في الأشهر التي سبقت الانتخابات.
إردوغان يقول إنه يتصدر الانتخابات الرئاسية بفارق كبير
قال الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب إردوغان، في أول ظهور إعلامي له بعد الانتخابات، إن تركيا أكملت "بنجاح عيد الديمقراطية مرة أخرى بانتخابات 14 أيار/مايو" وأضاف "رغم أن النتائج الدقيقة لم تتضح بعد إلا أننا في الصدارة بفارق كبير" بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وعن هذه النتائج أضاف "نعتقد أننا سننهي هذه الجولة بمعدل تصويت أكثر من 50 بالمئة". وقال إردوغان إن الفائز هو بلدنا، أمتنا، بخلاف الأرقام التي ستظهرها جداول الانتخابات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة هي "واحدة من الأعلى" في تاريخ البلاد وإلى أن التحالف الحاكم حقق "الغالبية" في الانتخابات البرلمانية.
كيليتشدار أوغلو يتهم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان باتباع تكتيك يعيق عمليات الفرز
تحدث زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو لأول مرة أمام الكاميرات هذا المساء مع اقتراب الانتهاء من فرز الأصوات.
وفي خطاب قصير للغاية قال زعيم المعارضة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أعاق عمليات الفرز من خلال تقديم اعتراضات على النتائج حيث حصل كيليتشدار أوغلو على عدد أكبر من الأصوات.
وأردف قائلاً "لا تحجبوا إرادة الأمة. دعوا النتائج تأتي ويعرف الجميع النتائج". ثم أضاف "لم يعد لدى الشعب أي صبر على عدم الاستقرار. لا يمكنك إدارة الوضع بالتلاعب، فلا تخافوا من إرادة الشعب".
وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه "كانت هناك اعتراضات متكررة في 300 صندوق اقتراع في أنقرة و 783 في إسطنبول"، داعياً متطوعي الحزب ومسؤوليه مرة أخرى إلى مواصلة مراقبة عمليات الفرز.
وقال "سنبقى هنا حتى يتم احتساب كل صوت".
خمسة أشياء يجب أن تعرفها عن الانتخابات الرئاسية التركية
مع تقدم الليل والانتهاء من فرز نحو 94 بالمئة من الأصوات، يمكن القول إن تركيا التي يحكمها الرئيس رجب طيب إردوغان منذ واحد وعشرين عاماً شهدت انتخابات طاحنة، يبدو أنها ستقودها إلى سابقة في تاريخها الحديث.
أدناه أبرز ما حدث في هذا اليوم الطويل:
- للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، يجب على أحد المرشحين الحصول على 50 بالمئة من أصوات المقترعين + صوت واحد فقط. هذا الأمر لم يحصل وعجز عنه [حتى فرز 94 بالمئة من الأصوات] إردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو. وبطبيعة الحال سيقود هذا تركيا إلى جولة ثانية من الانتخابات في 28 أيار/مايو الحالي وهذه سابقة في تاريخ الدولة التركية الحديثة.
- حصل تبادل للاتهامات بين إردوغان وكيليتشدار أوغلو. مسؤولون من المعارضة اتهموا وكالة الأنباء الرسمية [الأناضول] بالعمل كماكينة دعائية لصالح الحزب الحاكم [العدالة والتنمية]. وأعلن كيليتشدار أوغلو تقدمه مرتين، فيما حذر إردوغان من إعلان نتائج متسرعة للانتخابات، قائلاً إن ذلك يعني "اغتصاب الإرادة الوطنية".
- مع حصول المرشح القومي سنان أوغان على 5.29 بالمئة من الأصوات [مع فرز 94 بالمئة] يبدو أن الرجل سيكون صانع الملوك في الجولة المقبلة. إلى من سيميل؟ بديهياً، من المستبعد أن يدعم أوغان المعارضة كونه من القوميين ومن المرجح أن يدعم إردوغان. ولكن مع ذلك، رفض الأحد الكشف عن ذلك وقال: أمامنا 15 يوما صعبة في حال توجهنا إلى جولة ثانية.
- انتخابات الخارج أثبتت أن الأتراك في الهجرة [حتى الآن] منقسمون سياسياً. فالمهاجرون الأتراك في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والصين وروسيا وأستراليا وإيطاليا صوّتوا بغالبيتهم لصالح المعارضة، فيما صوّت المهاجرون في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسعودية ومصر وليبيا وسوريا وإيران بغالبيتهم لصالح إردوغان. إذا كنت تريد أن ترى نتائج هذا التصويت بالأرقام، اضغط هنا.
- يمكن القول أخيراً إن التغيير نحو نهج جديد أو حتى الاستمرار في النهج القديم في تركيا سيكونا صعبين. الأسبوعان المقبلان سيكونان صعبين على الأسواق التركية وسط أزمة تضخم كبيرة تشهدها البلاد ومرحلة من الاضطراب الاقتصادي الكبيرة. عن هذا الأمر تحدث خبير سياسي ومحلل كبير في مجموعة أوراسيا، ليشرح خلفية الانتخابات التركية.
إردوغان: إعلان نتائج متسرعة اغتصاب للإرادة الوطنية
حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من إعلان نتائج متسرعة للانتخابات، قائلاً إن ذلك يعني "اغتصاب الإرادة الوطنية". ودعا الرئيس التركي المنتهية ولايته أنصاره عبر حسابه في تويتر إلى ألا يفارقوا الصناديق إلى حين إعلان النتائج رسمياً.
14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023
كيليتشدار أوغلو: إردوغان حصد في بداية المساء أكثر من 60 بالمئة من الأصوات والآن تراجع إلى ما دون الـ50 بالمئة
نشر مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو تغريدة ثانية وقال فيها إلى أن نسبة الأصوات التي حصدها منافسه، الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان، بدأت عند 60 بالمئة مساء اليوم وتراجعت "إلى دول الـ50 بالمئة حالياً".
وحث كيليتشدار أوغلو مسؤولي الانتخابات على البقاء في حالة تأهب وعدم التخلي عن مناصبهم في بقية المساء.
Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023
وقال كيليتشدار أوغلو "يجب ألا يغادر مراقبو صناديق الاقتراع ومسؤولو الانتخابات أماكنهم. لن ننام الليلة يا شعبي. أحذر اللجنة العليا للانتخابات بأن عليها تقديم البيانات من المقاطعات".
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