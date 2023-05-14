منافسة شرسة بين إردوغان وكيليتشدار أوغلو ترجح أن تقود تركيا لجولة انتخابات رئاسية ثانية وغير مسبوقة

بعد قرن على تأسيس الجمهورية، جرت الانتخابات اليوم، الأحد، من دون حوادث تذكر ولكن في أجواء من الاستقطاب الشديد بين مرشحين رئيسيين: الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.
أدلى الناخبون في تركيا المنقسمة بشدة بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس خلفا للرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاماً.
وبعد قرن على تأسيس الجمهورية، جرى الاقتراع في أجواء من الاستقطاب الشديد بين المرشحين الرئيسيين إردوغان [69 عاماً] وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو [74 عاماً] الذي يقود حزباً ديموقراطياً اجتماعياً وعلمانياً.
وأغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف في تركيا الأحد عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي بعدما استقبلت حشوداً من الناخبين منذ الصباح بدون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.
أبرز المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التركية أدناه:
إردوغان يقول إنه يتصدر الانتخابات الرئاسية بفارق كبير
قال الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب إردوغان، في أول ظهور إعلامي له بعد الانتخابات، إن تركيا أكملت "بنجاح عيد الديمقراطية مرة أخرى بانتخابات 14 أيار/مايو" وأضاف "رغم أن النتائج الدقيقة لم تتضح بعد إلا أننا في الصدارة بفارق كبير" بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وعن هذه النتائج أضاف "نعتقد أننا سننهي هذه الجولة بمعدل تصويت أكثر من 50 بالمئة". وقال إردوغان إن الفائز هو بلدنا، أمتنا، بخلاف الأرقام التي ستظهرها جداول الانتخابات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة هي "واحدة من الأعلى" في تاريخ البلاد وإلى أن التحالف الحاكم حقق "الغالبية" في الانتخابات البرلمانية.
كيليتشدار أوغلو يتهم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان باتباع تكتيك يعيق عمليات الفرز
تحدث زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو لأول مرة أمام الكاميرات هذا المساء مع اقتراب الانتهاء من فرز الأصوات.
وفي خطاب قصير للغاية قال زعيم المعارضة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أعاق عمليات الفرز من خلال تقديم اعتراضات على النتائج حيث حصل كيليتشدار أوغلو على عدد أكبر من الأصوات.
وأردف قائلاً "لا تحجبوا إرادة الأمة. دعوا النتائج تأتي ويعرف الجميع النتائج". ثم أضاف "لم يعد لدى الشعب أي صبر على عدم الاستقرار. لا يمكنك إدارة الوضع بالتلاعب، فلا تخافوا من إرادة الشعب".
وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه "كانت هناك اعتراضات متكررة في 300 صندوق اقتراع في أنقرة و 783 في إسطنبول"، داعياً متطوعي الحزب ومسؤوليه مرة أخرى إلى مواصلة مراقبة عمليات الفرز.
وقال "سنبقى هنا حتى يتم احتساب كل صوت".
خمسة أشياء يجب أن تعرفها عن الانتخابات الرئاسية التركية
مع تقدم الليل والانتهاء من فرز نحو 94 بالمئة من الأصوات، يمكن القول إن تركيا التي يحكمها الرئيس رجب طيب إردوغان منذ واحد وعشرين عاماً شهدت انتخابات طاحنة، يبدو أنها ستقودها إلى سابقة في تاريخها الحديث.
أدناه أبرز ما حدث في هذا اليوم الطويل:
- للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، يجب على أحد المرشحين الحصول على 50 بالمئة من أصوات المقترعين + صوت واحد فقط. هذا الأمر لم يحصل وعجز عنه [حتى فرز 94 بالمئة من الأصوات] إردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو. وبطبيعة الحال سيقود هذا تركيا إلى جولة ثانية من الانتخابات في 28 أيار/مايو الحالي وهذه سابقة في تاريخ الدولة التركية الحديثة.
- حصل تبادل للاتهامات بين إردوغان وكيليتشدار أوغلو. مسؤولون من المعارضة اتهموا وكالة الأنباء الرسمية [الأناضول] بالعمل كماكينة دعائية لصالح الحزب الحاكم [العدالة والتنمية]. وأعلن كيليتشدار أوغلو تقدمه مرتين، فيما حذر إردوغان من إعلان نتائج متسرعة للانتخابات، قائلاً إن ذلك يعني "اغتصاب الإرادة الوطنية".
- مع حصول المرشح القومي سنان أوغان على 5.29 بالمئة من الأصوات [مع فرز 94 بالمئة] يبدو أن الرجل سيكون صانع الملوك في الجولة المقبلة. إلى من سيميل؟ بديهياً، من المستبعد أن يدعم أوغان المعارضة كونه من القوميين ومن المرجح أن يدعم إردوغان. ولكن مع ذلك، رفض الأحد الكشف عن ذلك وقال: أمامنا 15 يوما صعبة في حال توجهنا إلى جولة ثانية.
- انتخابات الخارج أثبتت أن الأتراك في الهجرة [حتى الآن] منقسمون سياسياً. فالمهاجرون الأتراك في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والصين وروسيا وأستراليا وإيطاليا صوّتوا بغالبيتهم لصالح المعارضة، فيما صوّت المهاجرون في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسعودية ومصر وليبيا وسوريا وإيران بغالبيتهم لصالح إردوغان. إذا كنت تريد أن ترى نتائج هذا التصويت بالأرقام، اضغط هنا.
- يمكن القول أخيراً إن التغيير نحو نهج جديد أو حتى الاستمرار في النهج القديم في تركيا سيكونا صعبين. الأسبوعان المقبلان سيكونان صعبين على الأسواق التركية وسط أزمة تضخم كبيرة تشهدها البلاد ومرحلة من الاضطراب الاقتصادي الكبيرة. عن هذا الأمر تحدث خبير سياسي ومحلل كبير في مجموعة أوراسيا، ليشرح خلفية الانتخابات التركية.
إردوغان: إعلان نتائج متسرعة اغتصاب للإرادة الوطنية
حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من إعلان نتائج متسرعة للانتخابات، قائلاً إن ذلك يعني "اغتصاب الإرادة الوطنية". ودعا الرئيس التركي المنتهية ولايته أنصاره عبر حسابه في تويتر إلى ألا يفارقوا الصناديق إلى حين إعلان النتائج رسمياً.
14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023
كيليتشدار أوغلو: إردوغان حصد في بداية المساء أكثر من 60 بالمئة من الأصوات والآن تراجع إلى ما دون الـ50 بالمئة
نشر مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو تغريدة ثانية وقال فيها إلى أن نسبة الأصوات التي حصدها منافسه، الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان، بدأت عند 60 بالمئة مساء اليوم وتراجعت "إلى دول الـ50 بالمئة حالياً".
وحث كيليتشدار أوغلو مسؤولي الانتخابات على البقاء في حالة تأهب وعدم التخلي عن مناصبهم في بقية المساء.
Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023
وقال كيليتشدار أوغلو "يجب ألا يغادر مراقبو صناديق الاقتراع ومسؤولو الانتخابات أماكنهم. لن ننام الليلة يا شعبي. أحذر اللجنة العليا للانتخابات بأن عليها تقديم البيانات من المقاطعات".
بدأت معركة الأرقام مساء الأحد في تركيا بعد فرز جزئي لبطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب إردوغان الذي تفيد وسائل الإعلام الرسمية بتقدّمه، ومنافسه كمال كيليتشدار أوغلو الذي يقول إنه حصل حتى الآن على النسبة الأكبر من الأصوات.
لمن صوّت الأتراك المقيمين في الخارج؟
هناك بعض النتائج الجزئية الواردة من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء العالم، حيث تمكن الشتات التركي من الإدلاء بأصواتهم في السفارات المحلية. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج نحو 54 بالمئة بحسب وكالة الأناضول التركية.
بعض البلدان مثل ألمانيا هي تقليدياً معاقل لمؤيدي الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان، بينما في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، صوتوا تقليدياً للمعارضة.
حالياً بعد فرز نحو 11 بالمئة من الأصوات أدناه النسب في بعض الدول حول العالم:
- بريطانيا: 81 بالمئة لصالح كيليتشدار أوغلو و16 بالمئة لصالح إردوغان
- فرنسا: 32 بالمئة لصالح كيليتشدار أوغلو و65 بالمئة لصالح إردوغان
- ألمانيا: 32 بالمئة لصالح كيليتشدار أوغلو و65 بالمئة لصالح إردوغان
- إيطاليا: 57 بالمئة لصالح كيليتشدار أوغلو و32 بالمئة لصالح إردوغان
- السويد: 57 بالمئة لصالح كيليتشدار أوغلو و40 بالمئة لصالح إردوغان
- الولايات المتحدة: 57 بالمئة لصالح كيليتشدار أوغلو و40 بالمئة لصالح إردوغان
متحدث باسم حزب العدالة والتنمية: المعارضة التركية تحاول "اغتيال الإرادة الوطنية" عبر اتهاماتها
اتهم عمر سيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده إردوغان، المعارضة التركية بمحاولة "اغتيال الإرادة الوطنية" عبر اتهام وكالة الأناضول الرسمية بالتلاعب بالنتائج.
وقال سيليك "حتى قبل انتهاء الفرز وصدور النتائج النهائية، يظهر فجأة متحدثون باسم المعارضة ورؤساء بلديات على الشاشات. كالعادة، بدأ هؤلاء يتهمون الأناضول بالتلاعب بالنتائج".
شاهد: بعض الصور لمؤيدي إردوغان في إسطنبول
اجتمع مؤيدون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خارج مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، الأحد 14 مايو 2023 فيما لا تزال عمليات الفرز في البلاد مستمرة.
وكان أكثر من 64 مليون شخص، بما في ذلك 3.4 مليون ناخب في الخارج، دعيوا إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتحتفل تركيا هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها كجمهورية، دولة علمانية حديثة، ولدت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
[أسوشييتد برس]