لقاء نادر بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ورجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس في بكين

بقلم: يورونيوز

بيل غيتس هو أحد أغنى رجال العالم وهو واحد من عدد من رجال الأعمال الغربيين الذين يزورون الصين، منذ أن رفعت البلاد القيود الصارمة التي فرضتها لكبح كوفيد، وجعلتها معزولة إلى حد كبير عن العالم لما يقرب من ثلاث سنوات.

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقاء نادر مع مؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس أن الصين "وضعت دائما آمالها في الشعب الأميركي" رغم التوتر بين واشنطن وبكين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن شي قوله: "إن أساس العلاقات الصينية الأميركية يكمن في العلاقات بين الشعبين...وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي ونأمل أن تستمر الصداقة بين الشعبين".

و بيل غيتس، هو أيضا رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأميركية". ويُعد اللقاء نادراً بالنسبة لرجل أعمال أميركي.

وهذه الزيارة هي الأولى له للبلاد منذ أربع سنوات. وكانت مؤسسة بيل وميليندا غيتس قالت أمس الخميس، إنها ستمنح 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لمكافحة الملاريا والسل.