بقلم: يورونيوز

رحبت بيلاروس بيفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الذي وصل الثلاثاء إلى منفاه على أراضيها في إطار اتفاق وضع حدّاً لتمرّده في روسيا، في حين أكد حلف شمال الأطلسي جاهزيته للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك".

رحبت بيلاروس بيفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الذي وصل الثلاثاء إلى منفاه على أراضيها في إطار اتفاق وضع حدّاً لتمرّده في روسيا، في حين أكد حلف شمال الأطلسي جاهزيته للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك".

وإذا كان لا يزال يتعين تقييم التمرد الذي قاده بريغوجين الأسبوع الماضي، فقد نفى الكرملين أن يكون قد أضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول رئيسها إلى السلطة قبل أكثر من 20 عامًا.

وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بريغوجين في طريقه جوًا إلى بيلاروس، قبل أن يذكر في التصريح نفسه أنه بات في البلاد، في إعلان ملتبس أوردته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".