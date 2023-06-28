رحبت بيلاروس بيفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الذي وصل الثلاثاء إلى منفاه على أراضيها في إطار اتفاق وضع حدّاً لتمرّده في روسيا، في حين أكد حلف شمال الأطلسي جاهزيته للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك".
رحبت بيلاروس بيفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الذي وصل الثلاثاء إلى منفاه على أراضيها في إطار اتفاق وضع حدّاً لتمرّده في روسيا، في حين أكد حلف شمال الأطلسي جاهزيته للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك".
وإذا كان لا يزال يتعين تقييم التمرد الذي قاده بريغوجين الأسبوع الماضي، فقد نفى الكرملين أن يكون قد أضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول رئيسها إلى السلطة قبل أكثر من 20 عامًا.
وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بريغوجين في طريقه جوًا إلى بيلاروس، قبل أن يذكر في التصريح نفسه أنه بات في البلاد، في إعلان ملتبس أوردته وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".
لمواجهة روسيا وبيلاروس.. ستولتنبرغ: حلف شمال الأطلسي جاهز للدفاع عن نفسهeuronewsأكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من "موسكو أو مينسك"، وذلك بعد استقبال بيلاروس قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.
تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها
رصدت تايوان فرقاطتين روسيتين تبحران قبالة ساحلها الشرقي الثلاثاء ونشرت سفنًا وطائرات استطلاع لمراقبة تحركاتهما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني التابعة للجزيرة.
وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء أن السفينتين الحربيتين الروسيتين "رصدتا أثناء إبحارهما من الجنوب إلى الشمال في المياه قبالة ساحلنا الشرقي" منذ الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).
وتابعت بأن الجيش التايواني راقب تحركاتهما و"أرسل طائرات وسفن وفعّل الأنظمة الصاروخية المتمركزة على الشواطئ لمراقبتهما".
ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحًا (رسمي)
ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعما في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا إلى ثمانية قتلى بينهم ثلاثة أطفال و56 جريحا، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.
وأفاد جهاز طوارئ الدولة الأوكراني على "تلغرام" أنه "تم انتشال جثث ثمانية قتلى (بينهم ثلاثة أطفال اثنان منهم من مواليد 2008 و2011) من تحت ركام المبنى المدمّر".
واشنطن تسمح لموسكو بإرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم
أعلنت واشنطن الثلاثاء أنّها سمحت لموسكو بأن ترسل طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم في العاصمة الأميركية، وذلك رغم الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية من روسيا، مطالبة بالمقابل الحكومة الروسية بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".
وقال ماثيو ميلر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ "حكومة الولايات المتّحدة سمحت للحكومة الروسية بأن ترسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتّحدة لكي يعود على متنها إلى روسيا الدبلوماسيون الروس الذين انتهت فترة عملهم".
ولم يوضح المتحدّث عدد الدبلوماسيين المعنيين.
وأضاف أنّ الولايات المتّحدة تنتظر بالمقابل أن تسمح لها روسيا بالاستمرار في تسيير رحلات جوية لنقل الدبلوماسيين الأميركيين والمؤن اللازمة لسفارتها في موسكو.
وفرضت الولايات المتّحدة حظراً على تحليق الطائرات الروسية في مجالها الجوي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
مبعوث البابا للسلام في أوكرانيا يبدأ زيارة لموسكو
أعلن الفاتيكان، أنّ الكاردينال الإيطالي ماتيو تسوبي مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا وصل الثلاثاء إلى موسكو بعد ثلاثة أسابيع على زيارته كييف.
وهذه هي أول زيارة لمسؤول كبير في الفاتيكان إلى موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وقال الكرسي الرسولي في بيان الثلاثاء، إنّه "في 28 و29 حزيران/يونيو 2023 سيقوم الكاردينال ماتيو ماريا تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المجمع الأسقفي الإيطالي برفقة مسؤول من أمانة سرّ الدولة، بزيارة إلى موسكو بصفته مبعوثاً للبابا فرنسيس".
واشنطن تعتزم اتّخاذ "إجراءات" جديدة ضدّ فاغنر في أفريقيا (رسمي)
تعتزم الولايات المتحدة اتخّاذ "تدابير" جديدة هذا الأسبوع ضدّ أنشطة مجموعة فاغنر في إفريقيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
وقال ميلر في تصريح للصحافيين إنّ "الولايات المتحدة ستتّخذ تدابير إضافية" ضدّ مجموعة فاغنر لمحاسبتها على قيامها بأنشطة "تدميرية" في إفريقيا.
نافالني: بوتين يمثّل "أكبر تهديد" لروسيا
اعتبر المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الثلاثاء أن تمرّد مجموعة فاغنر الذي تم إجهاضه يظهر أنّ سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكل "تهديدا لروسيا"، وذلك في أول تعليق له منذ الأزمة.
وجاء في تغريدة أطلقها نافالني "ما من تهديد أكبر لروسيا من نظام بوتين (...) الذي يمثّل خطرا كبيرا على البلاد إلى حدّ أنّ انهياره المحتّم يشكّل تهديداً بحرب أهلية".
قتيلان و22 جريحاً في قصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا
أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو سقوط قتيلين و22 جريحاً على الأقلّ في قصف صاروخي طال الثلاثاء مطعماً في وسط كراماتورسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا.
وجاء في منشور للوزير على تلغرام "قتل شخصان وجرح 22، بينهم طفل. تضرّر مطعم ومنازل عدّة"، مشيراً إلى احتمال وجود ضحايا آخرين عالقين تحت الأنقاض.
وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو قد قال في تصريح للتلفزيون إنّ "صاروخين سقطا على مدينة كراماتورسك" وأصابا مطعماً في وسط المدينة "حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين".
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في مكان الضربة سيارات إسعاف وعناصر من الشرطة والجيش ورئيس بلدية المدينة.
وطال القصف مطعم ريا بيتزا وقد تجمّع أمامه بعد الضربة حشد من الناس.
وقالت ناتاليا التي كانت تقف أمام المطعم إنّ أخاها غير الشقيق نيكيتا البالغ من العمر 23 عاماً كان في الداخل في المكان المخصّص لصنع البيتزا.
وأضافت وقد أجهشت بالبكاء "لم يتمكّنوا من إخراجه (من تحت الركام). كان الركام يغطيه".
وكراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد.
وتقع كراماتورسك على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.
ماكرون يستقبل الأربعاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إطار التحضير لقمّة فيلنيوس التي ستُعقد يومي 11 و12 تمّوز/يوليو، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون وستولتنبرغ سيبحثان خصوصاً في انضمام السويد إلى التكتل الدفاعي، وهو ملف عالق بانتظار موافقة تركيا والمجر، علماً بأنّه سيُبحث في اجتماع مقبل لممثلين رفيعي المستوى سيعقد في بروكسل قبل القمة.
ومن المقرر أن تتطرّق قمة فيلنيوس إلى مسألة العلاقات بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك السبيل نحو انضمام هذا البلد بعد انتهاء الحرب والضمانات الأمنية التي يمكن للتحالف أن يوفّرها لكييف.
وشدّد بيان الإليزيه على أنّ "رئيس الجمهورية متمسّك بوحدة الصف في التحالف، وبهذا الصدد هو مستمر بالدعوة إلى المصادقة سريعاً على انضمام السويد بعدما انضمّت فنلندا".
لوكاشينكو يقول إنّه طلب من بوتين عدم اغتيال قائد فاغنر
أكّد
الثلاثاء أنّه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم اغتيال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين خلال تمرّده الفاشل.
ولوكاشينكو، حليف بوتين المقرّب، قام بوساطة حاسمة في حلّ الأزمة توّجت باتفاق يقضي بانتقال بريغوجين ورجاله إلى بيلاروس.
وقال لوكاشينكو أمام مسؤولين بيلاروسيين وفقاً لفيديو نشرته قناة شبه رسمية للرئاسة على تطبيق تلغرام "قلت لبوتين يمكننا قتله، ليست مشكلة. إما في المحاولة الأولى أو الثانية. لكنّني قلت: لا تفعلوا ذلك".
وأوضح أنّه يتوقّع وصول بريغوجين الثلاثاء إلى بيلاروس بعد أن تلقّى الأخير "ضمانات أمنية" وعد بها بوتين في خطاب ألقاه الإثنين.
وشكر بوتين مراراً لوكاشينكو لوساطته في إنهاء هذا التمرّد الذي شكّل أسوأ ضربة تلقّاها الرئيس الروسي منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً.
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